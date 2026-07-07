L’intelligenza artificiale potrà contribuire enormemente a cambiare il panorama intorno all’uomo come prima di lei hanno fatto il fuoco, la ruota, il motore a scoppio e il computer. Peccato che a questi grandi cambiamenti esterni all’uomo non corrispondano altrettanti cambiamenti interiori: “Sei ancora quello della pietra e della fionda”.

S’intitola “Nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale ha ancora un senso la conoscenza di sé?” il dibattito che alle 18 di mercoledì 8 luglio, accenderà il dibattito in piazzetta Bagnasco. Ad animarlo saranno Vincenzo Lima, professore di Filosofia del liceo “Finocchiaro Aprile” di Palermo e Donato Didonna, presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco. .

Un altro degli eventi del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, sponsor Cappadonia Gelati, e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book. pensati per offrire spunti di riflessione oltre il consueto.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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