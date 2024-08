Nel segno di Pino, due le date siciliane per il fratello d’arte Nello Daniele con “E che ce’ resta” live tour 2024. Il 28 agosto al “Teatro Noto d’estate collegio dei Gesuiti” di Noto (SR) e il 29 all’“Anfiteatro Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea (CT). Ad accompagnare sul palco il cantautore napoletano i “Friends for Pino”, una band d’eccezione per rivivere le emozioni di una musica immortale. Organizzazione e promozione a cura di Eventi Olimpo e Comar23.

Ancora una volta la Sicilia si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. Il talentuoso Nello Daniele presenterà il suo tour “E che ce’ resta” in due serate dedicate alla memoria di uno dei più grandi artisti italiani. La sua è una nobile missione. Portare avanti l’eredità musicale del re del blues, mantenendo viva la fiamma di quel sound che Pino ha acceso nei cuori di milioni di persone.

Il concerto sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo quegli impareggiabili capolavori, reinterpretati da Nello con passione e rispetto. Uno straordinario viaggio attraverso brani che hanno segnato la storia del Belpaese divenendo indelebili nella nostra memoria. Ad accompagnarlo nei live i “Friends for Pino”: Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Marco Zurzolo al sax, Claudio Romano alla batteria.

Insieme garantiranno un’esecuzione impeccabile e coinvolgente dei maggiori successi di Pino, presentando al pubblico anche alcuni nuovi pezzi del repertorio di Nello Daniele. Una splendida opportunità per mostrare la sua capacità di innovare e di creare musica che, pur rimanendo fedele alle radici napoletane, guarda al futuro.

Uno show che si preannuncia magico, organizzato e promosso in Sicilia da Eventi Olimpo e Comar23. Il doppio appuntamento con “E che ce’ resta” live tour 2024 è dunque fissato. Mercoledì 28 agosto al “Teatro Noto d’estate collegio dei Gesuiti” di Noto (SR) e giovedì 29 all’“Anfiteatro Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea (CT).

Biglietti disponibili in prevendita sul circuito online Boxoffice Sicilia e presso i punti vendita ad esso collegati. Inizio spettacoli ore 21.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 335 457082 o inviare un’email a peppetruscia@gmail.com.

Data Inizio: 28/08/2024

Data Fine: 29/08/2024

Ora: 21:00

Artista: Nello Daniele

Prezzo: 23.00

