Il confronto tra esperienze imprenditoriali, la collaborazione tra territori e il valore delle relazioni come fattori di sviluppo sono stati al centro dell’Assemblea nazionale di Compagnia delle Opere, svoltasi a Milano e dedicata quest’anno al tema “Nessuno costruisce da solo”. All’incontro ha preso parte anche Cdo Sicilia, contribuendo al dialogo tra le realtà associative e imprenditoriali provenienti da tutta Italia. Significativa la partecipazione della delegazione del direttivo regionale composto dal presidente Salvatore Motta, dalla direttrice Claudia Fuccio, dal vicepresidente Roberto Monteforte, dal coordinatore delle filiere Salvo Scuto e da Armando Crispino, coordinatore della Filiera Agroindustriale. Una presenza che testimonia la continuità del lavoro di squadra portato avanti sul territorio, attraverso il coinvolgimento delle imprese, il raccordo tra le diverse filiere produttive e il consolidamento delle relazioni con il mondo delle professioni e delle istituzioni.





L’Assemblea nazionale rappresenta uno dei principali momenti di incontro della vita associativa di Compagnia delle Opere. Un appuntamento annuale che riunisce le diverse realtà territoriali per ripercorrere il cammino compiuto, condividere esperienze e risultati, confrontarsi sulle sfide che interessano il mondo produttivo e individuare nuove prospettive di collaborazione. Cdo Sicilia contribuisce al confronto nazionale attraverso un’attività associativa orientata a favorire la collaborazione tra imprese, lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle competenze, riconoscendo nelle relazioni un elemento fondamentale per lo sviluppo del sistema imprenditoriale. Un lavoro costruito attraverso iniziative e incontri che coinvolge le diverse filiere produttive e favorisce il dialogo tra settori economici differenti. La partecipazione all’Assemblea nazionale riflette dunque la volontà di contribuire attivamente alla vita dell’associazione, mettendo a disposizione le esperienze maturate sul territorio e raccogliendo nuovi stimoli dal confronto con le altre realtà italiane. L’edizione 2026 ha assunto un significato particolare, coincidendo con il quarantesimo anniversario di Compagnia delle Opere.





Un traguardo che ha offerto l’occasione per ripercorrere il cammino dell’associazione e approfondire le sfide che interessano il sistema imprenditoriale italiano, dalla qualità del lavoro all’innovazione, fino alla necessità di rafforzare le forme di collaborazione tra imprese. Superare l’individualismo imprenditoriale e costruire reti capaci di affrontare le trasformazioni economiche e tecnologiche è stato uno dei temi al centro della riflessione del presidente nazionale Andrea Dellabianca. La condivisione delle competenze, l’aggregazione e la costruzione di progetti comuni rappresentano strumenti fondamentali per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, chiamate a confrontarsi con sfide sempre più complesse.





Il confronto nazionale ha coinvolto anche la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, insieme a imprenditori e rappresentanti delle realtà sociali ed educative. Le conclusioni sono state affidate a Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Per Cdo Sicilia, la partecipazione all’Assemblea si inserisce in un percorso che riconosce nella collaborazione tra imprese e nel coordinamento delle filiere produttive un fattore di sviluppo per il territorio. Il confronto con le altre realtà nazionali consente di condividere esperienze, approfondire criticità comuni e individuare nuove opportunità di collaborazione, valorizzando il contributo delle singole imprese all’interno di una rete più ampia. Un impegno che prosegue quotidianamente nei territori e che restituisce concretezza al messaggio scelto per l’Assemblea: “Nessuno costruisce da solo”. La capacità di affrontare le sfide del presente dipende sempre più dalla possibilità di mettere insieme competenze, responsabilità e risorse, superando i confini delle singole organizzazioni.

Luogo: Catania , Via Paternò, 33

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.