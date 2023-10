Ha 21 anni, è nata a Civitanova Marche ( in provincia di Macerata) e con il brano “In ostaggio” ha conquistato l’intera giuria. E’ Kimono, vero nome Sofia Tornambene, la vincitrice di New York Canta 2023. All’Oceana Theater di New York, in un teatro gremito fino all’inverosimile, si sono esibiti i 12 finalisti (8 dall’Italia, 1 dalla Svizzera, 1 dal Belgio, 1 dal Canada e 1 dagli Usa), accompagnati dalla MGM Guarnera Brothers. I finalisti provenienti dall’Italia sono arrivati a New York dopo le selezioni effettuate durante la finale realizzata a Faenza e organizzata in collaborazione con il MEI di Faenza e AudioCoop, un’associazione presieduta da Giordano Sangiorgi. Ad aggiudicarsi il secondo posto alla finalissima del concorso è stato

Nicolò Filippucci. Al terzo posto Davide Zilli. A giudicarli grandi nomi della musica italiana: Michele Zarrillo, Clementino, Enrico Ruggeri, Noemi, Lda. Presidente di giuria il produttore, conduttore e talent scout, Claudio Cecchetto che, durante la serata, ha ricevuto il premio alla carriera in memoria di Mike Bongiorno. Durante la finale, presentata da Monica Marangoni con le incursioni del comico palermitano Sasà Salvaggio, è stata apprezzata la qualità dei brani e il talento dei ragazzi in gara, selezionati in tutta Italia dallo show-man palermitano ed editore radiotelevisivo di Rta Sasà Taibi ( organizzatore responsabile italiano del concorso) e dal maestro Ciro Barbato (consulente internazionale dell’associazione culturale italiana di New York). L’ufficio stampa è stato curato dalle giornaliste Maria Puca e Anna Cane. Direttore marketing Vito Brusca. Coordinatore della finale del concorso Joe Nastasi. Ospite della serata Sal Valentinetti reduce da American’s got talent. Grande spettacolo sul palco con esibizioni anche dei giurati italiani. Ha fatto sognare tutti il medley live di Michele Zarrillo. Insieme a Enrico Ruggeri tutti hanno intonato “Il mare di inverno” e “Sono solo parole” insieme a Noemi. Hanno fatto scatenare il pubblico Clementino e Lda. Giunto alla 15° edizione, il concorso canoro NYCanta è organizzato dall’associazione culturale italiana di New York, fondata dall’imprenditore, operatore culturale e mecenate, chairman Tony Di Piazza. Il Festival della Musica Italiana di New York offre a cantanti e cantautori, di tutto il mondo con origini italiane, la possibilità di presentare i loro brani inediti e conoscere da vicino il mondo della musica. La vincitrice ha portato a casa anche un premio in denaro. New York Canta è il riconoscimento del talento italiano nel mondo.

La serata finale è andata in diretta sulle emittenti radiofoniche ICN Radio della comunità italofona italiana e ritrasmessa in contemporanea in Italia su Rta. A breve (data e orario saranno pubblicati sui canali ufficiali Rai) sarà trasmessa su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 in Italia.

L’associazione culturale italiana di New York ha presenziato, con una rappresentanza del suo staff, inoltre, al Columbus Day, che si è tenuto a Manhattan. In serata la cena di gala nella prestigiosa sala ricevimenti “Russo’s in the bay” ha concluso la manifestazione. “Siamo soddisfatti della buona riuscita dell’evento – afferma Tony Di Piazza – e ringrazio coloro che con me hanno creduto in questo progetto che cresce sempre di più ogni anno –. Siamo già al lavoro per la nuova edizione”.



Luogo: Oceana Theater, Brooklyn, 1, New York

