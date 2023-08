Le canzoni di Burt Bacharach protagoniste del concerto di Nick The Nightfly, la voce di Radio Montecarlo che mette in scena uno spettacolo tutto dedicato ad uno dei più grandi compositori del secolo scorso la cui eleganza ha segnato un tratto distintivo capace di influenzare la musica colta contemporanea del Novecento. Resta impressa nella memoria la predilezione di Bacharach per la musa ispiratrice Dionne Warwick. Sul palco del Festival Palermo Classica 2023 per la Jazz Section organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Appuntamento il 26 agosto alle ore 21.30 a Palazzo Chiaramonte con lo spettacolo già sold-out di Nick The Nightfly in “Me and Burt” nella Sheri Hall.

Nick rende omaggio ad uno dei compositori più influenti ed amati di tutti i tempi. Una magnifica impresa musicale quella di unire il Pop raffinato di Bacharach con lo Swing della sua band composta da bravissimi musicisti Claudio Colasazza al piano, Jerry Popolo al sax, Francesco Puglisi al basso, Amedeo Ariano alla batteria e la partecipazione di una nuova voce femminile carica di swing che si unisce al gruppo con un timbro pop soul e molto radiofonico: la giovane cantante italo scozzese Maggie Charlton, figlia minore di Nick. I brani che sono arrangiati dall’ottimo sassofonista e arrangiatore, il Maestro Gabriele Comeglio, sono inseriti nell’ultimo disco di Nick, Hi Mr. Bacharach, di cui tanti i brani del grande compositore affrontati nel disco ma la scelta della tracklist è ricaduta su quelli più amati da Nick. “Ho scelto quelli che fanno parte della memoria musicale che ho di lui – dichiara – nel disco c’è anche un mio brano originale “Still In Love” che dedico a Mr Bacharach, è un brano dove ad influenzarmi è stata la sua musica. Ho avuto il piacere di intervistarlo in diverse occasioni – aggiunge –ed il mio ricordo di lui è di una persona piacevolissima, colta, curiosa, simpatica e piena di aneddoti sulla sua lunga vita nel mondo della musica. Il ricordo più nitido di Bacharach che ho è stato in occasione di un suo concerto all’Arena di Milano, che ho presentato e assistito dal palco, insieme alla mia famiglia. Un concerto indimenticabile. Quella sera ascoltando le sue musiche ho rivissuto una parte della mia vita e pensavo a quanta magia c’è dentro una canzone, legata a ricordi e momenti della vita e che ci accompagnerà per sempre. Spero che il nostro omaggio alle musiche di Burt Bacharach, Hal David e gli altri autori vi piacciano -conclude – regalandovi emozioni e momenti belli come i nostri durante le registrazioni e l’esecuzione dal vivo di Hey! Mr Bacharach”. Il disco include i seguenti brani: Arthur’s theme (The best that you can do), Close to you, I say a little prayer, Still in love, I’ll never fall in love again, This guy’s in love with you, Walk on by, What the world need now is love.

Luogo: Palazzo Chiaramonte – Steri

