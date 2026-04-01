Il presidente e il vicepresidente di Edilcassa Sicilia, Giuseppe La Rosa e Paolo D’Anca hanno incontrato stamattina il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, per ribadire la propria disponibilità a supportare la comunità niscemese nei percorsi di ricostruzione e riqualificazione di quel territorio dopo gli ingenti danni causati dal dissesto idrogeologico. Edilcassa è la cassa edile regionale per l’artigianato e le piccole imprese della Sicilia, composta da Confartigianato Sicilia, da Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil.



In particolare, D’Anca e La Rosa hanno manifestato la volontà di finanziare un progetto per la realizzazione di un impianto per i giovani per “dare un segnale tangibile e concreto- spiegano in una congiunta – del supporto alla popolazione di Niscemi e già nei prossimi giorno definiremo nel dettaglio i progetti per procedere all’avvio dei lavori”.

“Sono felice – ha detto il sindaco Massimiliano Conti- e ringrazio Edilcassa Sicilia per la sensibilità mostrata nei confronti della mia comunità e soprattutto per il loro impegno a sostegno delle future generazioni di questo territorio”.

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