Il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca e Giuseppe La Rosa, presidente di Edilcassa Sicilia, che e’ la Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia, hanno incontrato stamattina il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, per ribadire la propria disponibilità a supportare la comunità niscemese nei percorsi di ricostruzione e riqualificazione di quel territorio dopo gli ingenti danni causati dal ciclone Hanry. In particolare, in particolare, D’Anca e Foti hanno manifestato la volontà di finanziare due importanti progetti per la realizzazione di alcuni impianti per i giovani per “dare un segnale tangibile e concreto- spiegano in una congiunta – del supporto alla popolazione di Niscemi già gravemente devastata dal ciclone Hanry e già nei prossimi giorno definiremo nel dettaglio i progetti per procedere all’avvio dei lavori”.

“Sono felice – ha detto il sindaco Massimiliano Conti- e ringrazio la Filca ed Edilcassa Sicilia per la sensibilità mostrata nei confronti della mia comunità e soprattutto per il loro impegno a sostegno delle future generazioni di questo territorio”.

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