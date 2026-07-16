Il Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone promuove un sit-in per dire No alla chiusura del Convitto INPS “L. Sturzo”. All’iniziativa – che si svolgerà domani, venerdì 17 luglio, alle ore 18.30, negli spazi antistanti il Convitto INPS “L. Sturzo” – prenderanno parte i lavoratori della struttura, le famiglie degli studenti, il gruppo dei Genitori e tutti i cittadini che intendono manifestare il proprio sostegno alla tutela di un presidio educativo e sociale di fondamentale rilevanza per l’intero territorio perchè <<la ventilata ipotesi di chiusura del Convitto ‘Luigi Sturzo’ – afferma il presidente MCL di Caltagirone, Francesco Tasca – rappresenterebbe un danno per l’intero comprensorio del Calatino. Il Convitto è una storica eccellenza che garantisce un supporto fondamentale a famiglie e studenti. E la sua chiusura metterebbe a serio rischio il futuro occupazionale di oltre cento lavoratori. Per questa ragione MCL Caltagirone ha organizzato questo sit-in, affinché si trovino soluzioni alternative che scongiurino la chiusura mantenendo i servizi per i cittadini.>>



Lo scorso 26 giugno si è svolto a Palermo un incontro tra il Direttore Regionale INPS, Sergio Saltalamacchia, il Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ed il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Incarbone, nel corso del quale sono state prospettate alcune soluzioni finalizzate alla realizzazione degli interventi necessari presso il Convitto INPS “L. Sturzo”, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per convittori, semiconvittori, famiglie e personale impiegato nella struttura.



“A oltre due settimane da tale incontro -fanno sapere da MCL – , non è stata ancora diffusa alcuna comunicazione ufficiale in merito agli esiti del confronto né alle decisioni che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale intende adottare per garantire la continuità dei servizi socio-educativi. Inoltre, permangono forti incertezze sulla pubblicazione del bando di ammissione destinato ai nuovi convittori e semiconvittori per il prossimo anno educativo. Peraltro, la perdurante assenza di informazioni ufficiali desta forte preoccupazione, poiché rischia di compromettere un servizio di fondamentale importanza per il territorio del Calatino, punto di riferimento da anni per centinaia di studenti, per le loro famiglie e per i lavoratori che, con professionalità e dedizione, garantiscono quotidianamente elevati standard qualitativi nell’erogazione dei servizi educativi”.



Alla luce di tale situazione, il Movimento Cristiano Lavoratori (Circolo “Don Luigi Sturzo”) di Caltagirone comunica l’avvio di una serie di iniziative di sensibilizzazione finalizzate a tutelare il diritto allo studio, la continuità dei servizi socio-educativi e la salvaguardia dei livelli occupazionali, iniziative che proseguiranno fino a quando non saranno fornite risposte chiare e definitive in merito all’organizzazione del servizio e alla pubblicazione del bando di ammissione per i nuovi convittori e semiconvittori. E La prima iniziativa sarà proprio il sit-in in programma venerdì 17 luglio, alle ore 18.30, negli spazi antistanti il Convitto INPS “L. Sturzo” di Caltagirone.

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