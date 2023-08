Domenica 20 agosto 2023 a Castelbuono “No war, no excluded”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Vivi e Lassa Viviri, con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

L’evento oltre a voler tenere alta l’attenzione sui temi della solidarietà e della giustizia a livello mondiale e ricordare la figura di Mario Restivo, vuole sostenere economicamente due progetti di solidarietà nel continente africano e in quello sud americano: la “Scuola di formazione agricola di Kibimba”, avviata grazie al supporto della LVIA, frequentata da 30 donne alle quali si cerca di dare autonomia lavorativa e sociale in Burundi, e “Il Piccolo Cottolengo Amecameca”, supportato dalla congregazione delle suore Figlie della Croce, che accoglie giovani e meno giovani con disabilità fisica e psichica, in Messico.

Ospite d’onore sarà la popolare band palermitana dei Tamuna che ha sposato il progetto di “Vivi e Lassa Viviri” e offrirà a tutti i presenti una serata dalle sonorità uniche nate dall’interazione tra il dialetto siciliano l’inglese e l’italiano, tra la musica popolare siciliana con la black music, il rock, il reggae e il pop. Anche il loro nome è un omaggio alla contaminazione tra culture e in georgiano significa portatori di pace.

“Vivi e lassa viviri”, è un’associazione di volontariato nata nel 2008 a Palermo che si occupa di sensibilizzare alle problematiche legate all’iniqua distribuzione delle risorse idriche, alimentari ed economiche nel mondo, di promuovere e coordinare progetti nelle scuole utili alla formazione di una coscienza solidale degli studenti, e soprattutto si batte affinché l’accesso all’acqua potabile venga riconosciuto dalla comunità internazionale un diritto fondamentale della persona.

Quello di Castelbuono con le iniziative solidali di Vivi e Lassa Viviri è ormai un appuntamento fisso delle estati del comune madonita e negli anni ha visto la partecipazione di tanti cittadini, volontari e artisti che hanno dato il loro supporto.

I contributi raccolti durante la serata saranno destinati a sostenere i due progetti di cooperazione in Africa e Messico.

Appuntamento con Vivi e Lassa Viviri, con i Tamuna e gli altri ospiti a sorpresa dunque il 20 agosto alle 21.30 presso il Chiostro della Chiesa San Francesco a Castelbuono.

Per informazioni chiamare i numeri 349 292 5601, 366 661 2273 o scrivere a vivielassaviviri@gmail.com.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.