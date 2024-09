“Auguri di buon lavoro al nuovo management delle aziende sanitarie e ospedaliere. Confidiamo che si operi in sinergia per una sanità che sia in linea con i bisogni degli utenti”. Lo afferma il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, che aggiunge: “Sollecitiamo da tempo l’assessore alla Salute, Giovanna Volo e tutti vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere a coinvolgere attivamente l’Ordine degli Infermieri, pianificando incontri tematici. Rappresentiamo professionisti di elevata competenza che sono cruciali nel sistema sanitario. Ci auguriamo che oggi si attivi questo percorso virtuoso di collaborazione e dialogo”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.