Si segnala una situazione di forte criticità riguardante l’offerta formativa nel territorio di Giarre e nei comuni limitrofi.

Presso l’I.I.S. “Amari – Rizzo – Pantano” di Giarre (Liceo Classico Michele Amari) l’indirizzo Liceo Coreutico risulta già presente nell’offerta formativa dell’istituto, ma per l’anno scolastico 2026/2027 non è stata autorizzata la formazione della classe prima, nonostante la presenza concreta di 9 studentesse regolarmente iscritte.

Il diniego è motivato dal mancato raggiungimento del numero minimo previsto. Tuttavia, dietro questi numeri ci sono ragazze di 14 anni che vedono ostacolato il proprio percorso di studi e, di fatto, i propri sogni e le proprie aspirazioni.





La problematica era già stata segnalata tramite PEC all’ Ambito Territoriale di Catania, ma la richiesta è stata respinta senza che venissero individuare soluzione alternative. A seguito di tale diniego, i genitori hanno deciso di inviare una formale richiesta di intervento anche al ministero dell’istruzione e del merito, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e nuovamente all’ Ambito Territoriale di Catania, chiedendo una rivalutazione urgente della decisione.





Le alternative risultano di fatto impraticabili: il Liceo Coreutico più vicino, situato a Catania, ha già chiuso le iscrizioni e svolto le prove di ammissione. si evidenzia inoltre che, per gli studenti provenienti da comuni Montani dell’area Ionico – Etnea, Giarre ha sempre rappresentato negli anni un punto di riferimento scolastico naturale e accessibile, anche grazie alla sua posizione strategica e ai collegamenti disponibili. in particolare, almeno due delle studentesse interessate risiedono in comuni montani e, per la studentessa più distante, la distanza da Giarre è di circa 43 km. diversamente , raggiungere Catania significherebbe affrontare circa 70km, con tempi di percorrenza che possono arrivare fino a 2:30 min. per tratta con i mezzi pubblici, con partenze nelle primissime ore del mattino e rientri nel pomeriggio inoltrato. Una condizione chiaramente insostenibile per studentesse di 14 anni e fortemente penalizzante per la loro crescita personale e formativa.





i genitori chiedono pertanto una rivalutazione urgente e una soluzione concreta, come la concessione di una deroga al numero minimo previsto oppure l’attivazione di una classe articolata tra Liceo Coreutico e Liceo Musicale. tale soluzione appare realizzabile considerando che la classe prima del Liceo Musicale conta già n. 25 iscritti e che l’istituto dispone già di autorizzazioni per classi articolate.





A sostegno della richiesta è stata avviata una petizione online al seguente link: https://c.org/Wyyb7QHhn9 e una raccolta firme cartacea con sottoscrizione corredate da documento di identità disponibili per gli uffici competenti nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Si chiede alle istituzioni competenti di intervenire tempestivamente al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità formative alle studentesse del territorio.

Luogo: via buonarroti, 140, RANDAZZO, CATANIA, SICILIA

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