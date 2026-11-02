C’è una generazione che ha deciso di non restare a guardare mentre altri scrivono le regole del domani. Vuole capire, discutere e – soprattutto – incidere. Con queste premesse muove i suoi primi passi inNOVAzione, nuova associazione giovanile, territoriale e universitaria nata all’ombra dell’Etna.

Un progetto che unisce già decine di ragazze e ragazzi da vari angoli della provincia e dai corridoi dei dipartimenti dell’Ateneo di Catania. L’intento dichiarato è quello di rompere gli steccati geografici e accademici per mettere in rete idee, energie e competenze concrete a servizio della collettività.

L’obiettivo di fondo appare chiaro: creare un punto di riferimento per la formazione e il confronto sul campo, dove elaborare proposte e maturare competenze utili a migliorare la vita pubblica e il benessere del territorio. Una realtà radicata nel tessuto sociale e accademico di Catania e della sua provincia per promuovere la partecipazione attiva dei giovani.





Alla guida dell’associazione c’è Nourdine Tbibi Scarabelli, figura già nota nel panorama dell’impegno civico e della rappresentanza studentesca locale. Già rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti e componente di giunta, Scarabelli è attualmente responsabile per il Sud di Generazione Europa e recentemente inserito tra i Next Leader di Forbes, tassello che ne conferma la proiezione sui temi del ricambio generazionale e dello sviluppo locale.

«Credo che il limite principale della nostra generazione non sia il talento, ma la carenza di spazi strutturati in cui quel talento possa tradursi in un valore concreto per tutti», sottolinea il neo presidente Scarabelli. «Non nasciamo per essere l’ennesimo gruppo che teorizza sul futuro senza poterlo costruire. Vogliamo generare idee e soluzioni utili a rispondere ai bisogni reali del nostro territorio. La nostra ambizione è portare nuove energie e competenze per arricchire il dibattito pubblico ed essere parte attiva del presente».





Tra l’Università e l’intero territorio provinciale, inNOVAzione apre così il proprio cantiere con l’intenzione di trasformare il fermento giovanile in azioni e proposte per la collettività.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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