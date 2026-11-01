A Forlì

Ha cercato di portare via il denaro che una famiglia aveva raccolto in memoria del proprio caro, ma non è andato lontano. All’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì un uomo è entrato nella camera mortuaria, ha preso la cassetta delle offerte lasciata accanto a un defunto e ha tentato di allontanarsi. Un familiare della persona scomparsa si è accorto del furto, lo ha rincorso e lo ha fermato.

L’arresto in ospedale

Poco dopo è intervenuto un agente del posto di polizia interno all’ospedale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha provato a divincolarsi, ma è stato arrestato.

Con la perquisizione è stata recuperata tutta la somma sottratta, 119,30 euro, che è stata restituita ai familiari del defunto.

Convalida e condanna

In udienza il giudice ha convalidato l’arresto. Tenuto conto dei fatti e dei precedenti dell’imputato, lo ha poi condannato.

La vicenda è stata raccontata dall’edizione forlivese del Resto del Carlino e dal Corriere Romagna.