Dopo il successo delle passate edizioni, la grande musica torna a Trappeto con la decima edizione di “Non solo classica, sfumature culturali”. Dall’8 al 10 agosto, tutte le sere a partire dalle 21:30, musicisti di fama internazionale e grande talento trasformeranno piazza Umberto I in un teatro. Tre giorni dedicati alla musica e al patrimonio artistico e culturale siciliano.

La rassegna è stata voluta fortemente dal direttore artistico Ambrogio D’Amico, contrabbassista di fama internazionale e dall’amministrazione comunale di Trappeto con il sindaco Santo Cosentino e l’assessore al Turismo Tommaso Billitteri. Main sponsor l’Atelier Maria Grazia Albano Collezioni Sposa a Balestrate e si ringrazia la parrocchia Maria Santissima Annunziata per la disponibilità degli spazi.

Le tre serate saranno presentate dalla giornalista Anna Cane.

Il programma

• Giovedì 8 agosto ore 21:30 il chitarrista Francesco Buzzurro

• Venerdì 9 agosto 0re 21:30 la Compagnia popolare Sikana

• Sabato 10 agosto ore 21:30 Alberto Profeta e la sua band

Si inizierà giovedì 8 agosto con Francesco Buzzurro, il chitarrista italiano definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”. Presenta il suo live dal titolo “Un’orchestra a 6 corde”. Apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale “ alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare. Francesco Buzzurro propone grandi successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Jobim, da lui riarrangiati in modo originale, oltre ad alcuni brani di sua composizione, è diventato negli anni un punto di riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. E’ stato votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei più talentuosi del panorama internazionale. E’ inoltre stato eletto “miglior chitarrista jazz” in un sondaggio dei lettori della rivista Guitar Player Magazine “miglior chitarrista europeo” dalla Borsa internazionale della Cultura di Friburgo.

Venerdì 9 agosto sul palco la Compagnia popolare Sikana.

La compagnia è formata da Giuseppe Fina alla chitarra, Nino Nobile al mandolino, Riccardo Termini al friscaletto, Giuseppe Finba alla fisarmonica, Simona Ferrigno al tamburello.

Nasce nel 2016 grazie all’amore che i componenti nutrono per la tradizione della musica popolare e folk siciliana. Moltissime le collaborazioni con musicisti di varie culture musicali, sempre alla ricerca di varie formazioni e nuove sonorità. L’obiettivo principale del gruppo è quello di restare ancorati, nonostante la varie evoluzioni, alla vera tradizione musicale siciliana.

Sabato 10 agosto Profeta e la sua band.

Alberto Profeta inizia i suoi studi con Vittorio Lipocelli e poi prosegue nella classe di Elvira Maiorca presso il Conservatorio di Bellini a Palermo. Perfeziona la sua tecnica sotto la guida di Renato Bruson, Magda Oliviero, Luciano Pavarotti e Fernando Bandera. Ha cantato in occasione della riapertura del Teatro Massimo nel capolavoro Verdiano, Aida. Ha debuttato i seguenti ruoli nei teatri di tutto il mondo Radames ,Turiddu, Canio, Cavaradossi, Rodolfo, Alfredo, Andrea Chenier, Pinkerton e altri.

Dopo di aver vinto numerosi concorsi ha cantato alla Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Antico di Taormina, Teatro Goldoni di Livorno, teatri in New York, Boston, Montreal, Toronto, Banska Bystrica, Tokyo ed è stato protagonista sui palcoscenici in Cina, Corea del Sud e Giappone.

Luogo: piazza Umberto I, Piazza Umberto I, 1, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/08/2024

Data Fine: 10/08/2024

Ora: 21:30

Artista: Francesco Buzzurro

Prezzo: 0.00

