Di Ignazio Soresi

Da oltre tre anni, la splendida cala naturale denominata la baia dei francesi, nella zona di Mongerbino a Bagheria, è inibita alla fruizione.

C’è un annosa vicenda che riguarda l’accesso alla piccolissima spiagetta, che andrebbe comunque regolamentato per salvaguardarne la bellezza naturalistica, ma anche storie di abusivismo edilizio che vanno invece approfondite nelle giuste sedi, per la vicenda in sé, ma anche per presunte irregolarità nel modo di gestire quelle poche demolizioni, effettuate a macchia di leopardo.

La vicenda dicevamo riguarda pretestuosamente l’accesso a mare. Pretestuosamente perché, l’accesso a mare, è di per sé inibito da due ordinanze: il divieto di balneazione, e il pericolo di caduta massi dal costone che sovrasta la rada, messo in sicurezza dall’amministrazione in carica nel 2015, quella 5 Stelle che mancò però di programmarne la manutenzione. Peccato originale dal l’attuale amministrazione a secondo mandato non si è mondata.

Chiarito che alla spiaggia non si dovrebbe accedere. Rimane il fatto che un cancello abusivo posto in corrispondenza del civico 15t di via Mongerbino, stia ancora in piedi nonostante la sentenza del TAR ne imponga l’abbattimento e la stradella che il cancello custodisce (ci dicono abusiva anche essa, ma realizzata nel 1987 col sistema dei cantieri scuola, costata 40 milioni delle vecchie lire della casse comunali), che, essendo appunto abusiva, potrebbe essere confiscata, messa in sicurezza e restituita alla libera fruizione, riportata e visibile nelle varie mappe.

Le autorità piuttosto che procedere in tal senso, intendono entrare in possesso di una zona residenziale privata (sé le abitazioni sono abusive o no lo si stabilirà in altra sede e non è il contendere, né cambia i connotati di una proprietà privata che tale resta in ogni caso) abbattendo un cancello al civico 9 la cui istanza di abbattimento inoltrata dal comune è stata respinta per ben 2 volte dal TAR, con varie motivazioni.

Questa è la verità che indicano le sentenze. Non si può usufruire della baia per problemi strutturali e di acque inquinate, inoltre, comunque, non si vuole procedere all’abbattimento di un cancello abusivo e della sua stradella. Malelingue raccontano che sia sfruttato come accesso esclusivo per gli ospiti di un vicino BB, nonostante i divieti, grazie ai ritardi di chi dovrebbe intervenire.

