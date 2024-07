Alfombristas da tutto il mondo a Noto in occasione del festival Arti effimere 2024. 10 le opere che verranno realizzate (19-21 luglio)

Si rinnova l’appuntamento con la grande arte effimera a Noto, Capitale del Barocco, che accoglierà oltre 100 alfombristas, provenienti da varie parti d’Italia, dalla Catalogna (Spagna), dal Belgio, dall’India e dal Messico. Sotto l’attenta organizzazione dell’Associazione CulturArte di Noto, quest’anno l’atteso Festival delle Arti Effimere vedrà la realizzazione di 10 opere, al culmine delle attività che il sodalizio, presieduto da Valentina Mammana, Direttore Artistico del Festival, svolge nell’ambito del progetto Flower Carpets Art. Ne ricordiamo qualche particolare prima di vedere nel dettaglio l’edizione di quest’anno. Era il 2022 quando la Commissione Europea selezionò l’FCA, condiviso con Catalunya (Spagna) e Gharb (Malta), per la sua rilevanza nella diffusione dell’arte di creare tappeti di fiori, sale, sabbia, frutta ed altri materiali, in diversi Paesi europei. I responsabili del programma Europa Creativa apprezzarono la qualità dei contenuti del progetto, in particolare le attività che sviluppano strumenti atti a facilitare e promuovere il lavoro condiviso e lo scambio di esperienze. Non solo, in questi anni si è anche riusciti, ed in modo egregio, a dare un respiro internazionale ai differenti mondi delle realtà locali; strutturare tra i vari Paesi, guardando anche a quelli extra europei, una collaborazione stabile; estendere l’incorporazione di nuovi praticanti della tradizione in tutte le sfere della società; scoprire i valori dei tappeti per la società e ottenere un riconoscimento pubblico e istituzionale; sensibilizzare i governi e le istituzioni pubbliche a promuovere e preservare l’arte di creare tappeti di fiori.

Torniamo al presente, in questa edizione del Festival il tema è “Tesori Culturali: un viaggio tra architetture, storie e tradizioni”, declinato in 10 opere che verranno realizzate dalle seguenti associazioni:

1. Aakruti Rangoli India

2. Flowers from Belgium

3. Crearte México

4. Comité Organizador la Octava Noche Uriangato México

5. Associazione Culturarte Noto

6. Associazione Infiorata Montefiore dell’Aso

7. Associazione Tappeti di Segatura Camaiore

8. Associazione Infiorate Artistiche Trucioli in Arte Torricella Sicura

9. Associazione Inverdurata Pachino

10. Associazione Portopalo Insabbia

11. Associazione Infiorata Taurianova nel Cuore

12. Associazione Infioratori Matteo Raeli Noto

E questo è il programma delle giornate del Festival: Venerdì 19 Luglio alle h.10.30 momento istituzionale con l’accoglienza dei partecipanti da parte delle autorità cittadine a Palazzo Nicolaci. Previsti gli interventi del sindaco di Noto Corrado Figura, di Massimo Prado, Assessore al Turismo e Spettacolo di Noto, di Valentina Mammana, Presidente dell’Associazione CulturArte Noto e Direttore Artistico del Festival Arti Effimere, Vicenta Pallares, Presidente CIDAE – Leader progetto Europa Creativa, Carme Polo, Direttrice del Progetto Europa Creativa, e Carlo Auteri, Deputato della Regione Siciliana. Presenta Carmen Attardi. Di seguito, intorno alle 11,30 inaugurazione della mostra collettiva “EUROART” a cura dell’Associazione CulturArte Noto, nei Bassi Palazzo Ducezio. L’appuntamento poi sarà nel tardo pomeriggio, alle h.18.30 con l’inizio della realizzazione dei tappeti sul Sagrato del Santissimo Salvatore. Un lavoro che si protrarrà per tutta la serata e la notte, sino alle prime luci dell’alba di sabato 20 luglio che vedrà l’inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, alle h.18,30.

Il Festival delle Arti Effimere International Edition è senza ombra di dubbio la punta di diamante del progetto Flower Carpets Art, che ha visto 3 incontri di rilevanza internazionale: FAE, edizione europea, a luglio del 2023, sempre a Noto, il FAE, edizione UNESCO, a Firenze, sempre quest’anno, e adesso nuovamente in Sicilia, a Noto per l’edizione che travalica i confini del Vecchio Continente.

L’Associazione CulturArte Noto ODV, fondata nel 2006 a Noto, in Sicilia, è un’organizzazione dedicata alla promozione dell’arte e della cultura. Composta da artisti e specialisti in vari settori, l’associazione ha organizzato numerose iniziative e manifestazioni artistiche e culturali. Ha collaborato strettamente con scuole, famiglie e altre associazioni locali per contribuire alla crescita culturale della città. Da 18 anni, l’associazione promuove I’Infiorata di Noto a livello nazionale e internazionale, creando opere di Arte Effimera e affinando le tecniche di realizzazione. Gli artisti dell’associazione hanno partecipato a mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero, rappresentando Noto in diverse occasioni.

L’associazione ha realizzato opere di arte effimera in vari paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Israele, Giappone, Spagna, Belgio, Messico, Malta, Città del Vaticano, ecc. Oltre a lavorare con i fiori, l’associazione ha sviluppato tecniche per creare tappeti utilizzando sale colorato e altri materiali. La sua fama si è estesa oltre i confini del proprio paese, grazie all’esperienza della Presidente che è stata spesso invitata in molte città della Sicilia e del mondo per organizzare eventi. A parziale riconoscimento di quanto fatto finora per questo particolare mondo dell’Arte, nel 2021 l’Associazione CulturArte Noto O.D.V è stata iscritta nel Registro delle Eredità immateriali della Regione Siciliana, riconoscendo il suo contributo alla cultura siciliana. Inoltre nel 2022, la Presidente Valentina Mammana ha ricevuto il premio internazionale “Garofano d’Argento”.

Tutto pronto dunque per questa nuova tappa del Festival Internazionale delle Arti Effimere, adesso possiamo dirlo, World Edition, dove arte ma soprattutto persone si incontrano.

Le opere sono si Effimere, ma ciò che le realizza tra fiori e vegetali, tra sabbia e frutta, dura per sempre.

Vi aspettiamo,

Il Presidente Associazione CulturArte Noto e Direttore Artistico

Valentina Mammana

Luogo: Noto , Sagrato SS. Salvatore

