Grande successo per la Notte Bianca a San Mauro Castelverde che ha trasformato il cuore del paese in un palcoscenico di sapori, musica, arte e divertimento.

L’evento, inserito nel ricco cartellone dell’Estate Maurina 2025, ha fatto registrare un nuovo primato: la realizzazione del “Pane Cunzatu” più lungo della storia del paese, con ben 33,10 metri di panino tradizionale preparato dall’Antico Forno Madonia.

A questo straordinario risultato si aggiungono ulteriori 1,60 metri di Pane Cunzatu per celiaci a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso l’inclusività e la valorizzazione delle esigenze di tutti i cittadini e visitatori.





Il lungo filone di pane, condito con semplicità secondo la tradizione madonita – olio extravergine d’oliva, sale, acciughe e origano – è stato tagliato e distribuito gratuitamente ai tanti presenti trasformando la piazza in un grande tavolo conviviale sotto le stelle.

La serata è stata un’esplosione di energia e colore: artisti di strada, spettacoli di animazione per bambini, spray art dal vivo, granite fresche e cornetti appena sfornati hanno accompagnato il ritmo incalzante dei Syrah e dj set che hanno animato la notte fino alle prime luci dell’alba.

L’iniziativa, ideata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Minutilla, nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, promuovere il territorio e creare momenti di aggregazione autentica. Il successo crescente della Notte Bianca e il nuovo record del Pane Cunzatu confermano che questa formula sta diventando un appuntamento atteso da tutti.





“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Minutilla – di aver trasformato una semplice idea in un evento che unisce comunità, turisti e tradizione. Il Pane Cunzatu non è solo un alimento, è simbolo di accoglienza, identità e condivisione. Raggiungere i 33 metri e oltre è un risultato che ci riempie di orgoglio e che vogliamo dedicare a tutti coloro che credono nel valore del fare insieme”.

La Notte Bianca si conferma così come uno dei momenti più rappresentativi dell’Estate Maurina, un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici che proseguirà nei prossimi mesi, rendendo San Mauro Castelverde una meta sempre più attrattiva per chi cerca autenticità, bellezza e calore umano.

