Il Festival di Sanremo guarda al futuro con Stefano De Martino. Luca Ammirati, responsabile della sala stampa del Teatro Ariston definisce il prossimo conduttore e direttore artistico un vero “valore aggiunto”. Secondo il sanremese, la freschezza e il dinamismo di De Martino rappresentano la naturale prosecuzione del processo di “svecchiamento” che ha reso il Festival un evento finalmente trasversale, capace di unire generazioni dai zero ai novantanove anni. Questa apertura al nuovo, unita alla capacità di evolversi velocemente, conferma il Festival come lo specchio vitale del nostro Paese.





Protagonista della serata di sabato 1 agosto, Luca Ammirati ha presentato il suo libro “Ariston, la scatola magica di Sanremo”, scritto a quattro mani con Walter Vacchino, proprietario del teatro, un’opera che celebra il teatro non solo come tempio della canzone dal 1977, ma come storica sala cinematografica attiva fin dal 1963. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, alcuni passaggi del libro sono stati letti dal medico e attore Antonio Panzica, che ha dato voce al racconto di quella che Ammirati definisce una vera e propria “casa” per gli italiani, in patria e all’estero.





Durante la serata è stato consegnato il Premio Notti Clandestine a Liliana Novellino, fondatrice di Linone Italian Foods Ltd e insignita dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere del Lavoro per il suo impegno nella diffusione della cucina italiana e siciliana nel mondo. La Novellino ha raccontato come a Kampala, in Uganda, sia riuscita a trasformare gli ingredienti locali in ricette della tradizione — dalle arancine alla pasta, fino alla parmigiana — seguendo i segreti casalinghi tramandati da mamme e nonne. La sua missione, intrapresa con passione, ha saputo portare il “gusto di casa” in Africa, trasformando la cucina in un linguaggio universale di eccellenza e merito.





La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di LVS Group – professionisti dell’economia circolare, Enel e Tecnimpianti (Navim Group Company), realtà che sostengono con convinzione la promozione della cultura. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di: Regione Siciliana – Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, Comune di Termini Imerese, ZIT (associazione imprese Zona Industriale Termini Imerese), Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, Camera Penale Termini Imerese Cefalù e Madonie, Addiopizzo e Amici della Musica “Giuseppe Mulè”.

Di seguito il programma di questa sera:

Domenica 2 Agosto

Ore 19 (A’ Cuccagna): aperitivo letterario con Claudio Cordova, autore de “I padroni della ‘ndrangheta – Malacarne: una saga criminale” (Newton Compton); ore 19.30 (A’ Cuccagna): Aperitivo letterario con Giuseppe Sottile, che presenta “Palermo di chitarra e coltello”(Einaudi Stile Libero). Ore 21: apertura in Piazza delle Terme della serata condotta dalla giornalista Roberta Giuffrè; ore 21.15: proiezione del cortometraggio “Il Primo Maxiprocesso alla Mafia”, curato da Salvatore Sansone per l’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese; ore 21.40: conferimento del Premio Speciale Stenio ad Antonio Balsamo (Presidente della Corte d’Appello di Palermo); ore 22: proiezione del film “Il Giudice e il Boss” di Pasquale Scimeca; interverranno inoltre Franco Mancuso, Felice Cavallaro e Linda Di Dio.

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

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