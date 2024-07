Novità all’interno del Circolo di Milazzo del Movimento Politico “Partiamo da qui” di Ninni Petrella.

Il Coordinatore Felice Nania, dopo quasi un anno di impegno sul territorio, lascia il ruolo per entrare nel Consiglio Direttivo in qualità di Supervisore dei Circoli territoriali e Coordinatore nei rapporti con le imprese.

Il ruolo di Coordinatore del Circolo di Milazzo è stato affidato a Gianfranco Caruso, professionista stimato e molto apprezzato sul territorio, già Presidente del Rotary Club di Milazzo e da poco nominato Presidente del Rotary Club Valle del Mela.

Si tratta solo di uno dei tanti cambiamenti del Movimento, che continua a crescere e a misurarsi con il territorio nella prospettiva di ottimizzare al meglio le risorse. Sono già stati costituiti tre Circoli (oltre Milazzo, anche Messina e Rometta) e si continua a lavorare sulla fascia Tirrenica.

Per quanto riguarda il Comune di Milazzo, il Movimento si sta già impegnando per le future amministrative proponendo un programma che dia voce ai cittadini. Questo è stato uno degli argomenti di cui si è discusso nell’incontro che il gruppo ha tenuto sulla terrazza dell’Hotel Manzoni affacciato sul porto.

Il Circolo di Milazzo è stato così implementato e strutturato inserendo due nuove figure che supporteranno il Coordinatore Gianfranco Caruso. Al professionista Dott. Giuseppe Muscianisi, ginecologo e con diverse esperienze nel sociale, è stato affidato l’incarico di Responsabile Amministrativo e Tesoriere, ad Adriano Falletta è stato assegnato l’incarico di Responsabile organizzativo e Responsabile del tesseramento mentre Luigi Impellizzeri sarà il referente del Circolo nel gruppo di lavoro che si occuperà di gadget e della futura attività di Merchandising.

Ogni Circolo territoriale avrà una struttura organizzativa autonoma, sviluppata sul modello del Consiglio Direttivo centrale, che avrà il compito di fornire le linee guida ai territori.

«Ringrazio Felice Nania per l’ottimo lavoro su Milazzo, e ringrazio anche Gianfranco Caruso, Giuseppe Muscianisi e Adriano Falletta per la disponibilità. Come sapete il Movimento è liberale e liberista. Oggi molti leader politici nazionali sia di destra che di sinistra sfruttano alla bisogna i termini liberale e cultura liberale, adottando politiche strumentali esclusivamente alla crescita del consenso. Noi siamo davvero moderati e liberali, questa è la nostra angolazione. Favoriamo il libero commercio, il libero scambio, l’imprenditoria privata, proponiamo una mitigazione al sistema ormai elefantiaco della burocrazia amministrativa. Ad oggi, intanto, cerchiamo di crescere nel territorio portando princìpi e istanze liberali, creando quindi una cultura liberale. Con questo scopo, tra settembre e ottobre, organizzeremo corsi di formazione politica sia dal vivo che in modalità e-learning, cercando di coinvolgere anche e soprattutto i giovani» così il Presidente Ninni Petrella.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.