Palermo 19 marzo 2024 – “Basta con le polemiche, si rispetti la procedura. I ragazzi non sono mafiosi, a scuola praticano la legalità ogni giorno. Impastato non è divisivo. E il consiglio d’istituto si è già espresso. Attendiamo adesso che gli uffici competenti completino l’iter per l’intitolazione”.



Lo affermano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, che chiedono di mettere fine alle polemiche.



“In consiglio d’istituto hanno votato per due volte anche i rappresentanti degli studenti. La procedura è completa. A questo punto, anche se ci sono state interferenze, la proposta è già approvata – aggiungono Ridulfo e Cirino – Stop alle polemiche, dunque, per questa intitolazione. Prendiamo atto che si è svolto un sondaggio ma un referendum abrogativo non rientra nelle procedure. Chi si voleva esprimere negativamente in consiglio d’istituto, l’organo deputato, l’ha fatto, visto che ci sono stati anche voti contrari e astensioni. Aspettiamo il decreto dell’ufficio scolastico provinciale che completi l’iter procedurale rispettando la votazione del consiglio d’istituto”.





