Dopo mesi di lavoro, interlocuzioni istituzionali e numerosi incontri a Palermo, si avvicina finalmente alla fase conclusiva l’iter per la realizzazione di una nuova area multifunzionale con parcheggio nel cuore di Fiumefreddo di Sicilia. L’opera di rigenerazione urbana, dal valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro e attesa da oltre 15 anni, è destinata a cambiare il volto di una parte strategica del centro cittadino. Un risultato particolarmente importante per il territorio e per la comunità fiumefreddese, che consentirà di avviare un intervento strategico nelle immediate vicinanze del Palazzo municipale.





Con la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, passaggio propedeutico all’emissione del tanto atteso decreto di finanziamento dell’opera, il lungo iter si avvia alla conclusione. Il progetto prevede la realizzazione di una moderna area multifunzionale destinata sia a parcheggio sia a spazio pubblico per manifestazioni, spettacoli ed eventi di interesse turistico e culturale.





L’intervento interesserà un’area centrale del tessuto urbano, compresa tra via Umberto, via Principe di Piemonte, via Vittorio Emanuele Orlando e via Armando Diaz, con l’obiettivo di restituire nuova identità e maggiore vivibilità a uno spazio oggi residuale ma strategico per il centro cittadino. Tra gli elementi qualificanti dell’opera vi saranno nuovi collegamenti pedonali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, aree verdi attrezzate, percorsi di accesso e spazi di aggregazione urbana pensati per migliorare la fruibilità dell’intera zona.





Prevista, inoltre, la realizzazione di una grande piazza polifunzionale con uno spazio scenico centrale destinato a spettacoli e intrattenimento all’aperto, dotato di una copertura moderna progettata anche per ospitare pannelli fotovoltaici finalizzati all’autosufficienza energetica della struttura. Tra gli interventi anche la realizzazione di un’area con pensiline, spazi di sosta e un piccolo chiosco integrato nel nuovo assetto urbano, oltre a un sistema di accessi carrabili e pedonali che consentirà di utilizzare la piazza sia come area eventi sia come parcheggio a servizio del centro cittadino. Si tratta di una delle più importanti opere di riqualificazione urbana previste negli ultimi anni a Fiumefreddo di Sicilia.





“È una notizia bellissima per Fiumefreddo e per tutti i fiumefreddesi – dichiara l’assessore Antonio Giuliano – Dopo mesi di lavoro silenzioso, incontri e viaggi a Palermo, siamo riusciti a sbloccare un iter che per troppo tempo era rimasto fermo. La firma del disciplinare rappresenta un passaggio fondamentale verso il decreto di finanziamento che attendiamo nelle prossime settimane. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al capo dell’Ufficio tecnico comunale, il geometra Angelo Corica, per avermi supportato e per il grande lavoro svolto con professionalità, competenza e costanza in tutte le fasi tecniche e amministrative del procedimento. Un ringraziamento particolare va anche al sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, amico e collega di partito, che si è speso concretamente affinché questo importante iter potesse finalmente sbloccarsi.





Si tratta di un’opera strategica che cambierà il volto di una parte importante del nostro centro urbano, creando nuovi spazi pubblici, parcheggi, aree verdi e luoghi di aggregazione al servizio della cittadinanza e del turismo. Un intervento – conclude Giuliano – che guarda al futuro di Fiumefreddo e alla qualità urbana della nostra comunità”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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