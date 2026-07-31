Morale alto e piede sull’acceleratore. È con questo spirito che Andrea Campagna si presenta all’Autodromo Nazionale di Monza, dove nel fine settimana andrà in scena l’appuntamento extra Trofeo del Formula Predator’s, inserito nel programma dell’FX Racing Weekend.

Pur non assegnando punti validi per il campionato, la trasferta brianzola rappresenta un passaggio importante per il pilota messinese del NEM Racing. Sul circuito più prestigioso d’Italia, conosciuto in tutto il mondo come il Tempio della Velocità, Campagna avrà infatti l’opportunità di confermare il deciso salto di qualità mostrato nell’ultimo appuntamento disputato sul Circuito dell’Umbria di Magione.





Proprio in terra umbra il giovane siciliano ha vissuto il suo miglior fine settimana della stagione, facendo registrare il terzo miglior tempo nelle qualifiche, conquistando il quinto posto in Gara 1 e sfiorando il successo in Gara 2, conclusa al secondo posto dopo essere rimasto in lotta per la vittoria fino all’ultimo giro e transitando sul traguardo a meno di un secondo dal vincitore.

Un risultato che ha confermato quanto sia determinante partire nelle prime posizioni in una categoria equilibrata come il Formula Predator’s, dove una trentina di monoposto praticamente identiche regalano gare combattutissime e dove ogni dettaglio può fare la differenza.





Monza offrirà quindi una preziosa occasione per consolidare quanto di buono emerso a Magione. Pur trattandosi di una gara fuori classifica, il prestigio del tracciato brianzolo e l’elevato livello dei partecipanti la rendono un test di assoluto valore, utile per accumulare ulteriore esperienza, rafforzare il morale e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato, ormai giunto al giro di boa.

“Magione ci ha restituito fiducia e ci ha fatto capire che il lavoro svolto ha dato i suoi frutti. A Monza vogliamo confermare quella crescita, perché anche se non assegna punti per il campionato resta una gara dal grande prestigio e confrontarsi su un circuito come questo è sempre speciale. Sarà importante continuare a lavorare sulle qualifiche e sul passo gara, così da farci trovare pronti quando il Trofeo riprenderà. Sono convinto che possiamo continuare a crescere e toglierci ancora delle belle soddisfazioni nella seconda parte della stagione”*, ha dichiarato Andrea Campagna.

Il programma del weekend scatterà *venerdì 31 luglio* con le due sessioni di prove libere. *Sabato 1 agosto* spazio alle qualifiche, mentre *domenica 2 agosto* saranno protagoniste *Gara 1* e *Gara 2*, entrambe trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale del Formula Predator’s.

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