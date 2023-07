Nuove assunzioni in AMB: si scorre la graduatoria già in atto. entrano 1 autista e 9 operatori ecologici

di Press Service

10/07/2023

Presto nuove assunzioni in AMB, la società in house providing che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città. A decretarlo una delibera di Giunta, in fase di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Con la delibera di giunta, proposta dall’assessore all’Igiene Urbana, Giuseppe Tripoli, l’amministrazione comunale guidata da Filippo Maria Tripoli, ha dato atto di indirizzo ad AMB di procedere con l’assunzione di un autista a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) e di 9 operatori ecologici con contratto CCNL Utilitalia.

Come è noto il piano ARO (Ambito di Raccolta Ottimale art. 5-ter L.R. 9/2010) consente al Comune, in forma singola o associata con Comuni limitrofi, autonomamente dall’Autorità d’Ambito (oggi le S.R.R. Società di Regolamentazione dei Rifiuti), di gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti escludendo lo smaltimento e/o recupero di competenza regionale e d’Ambito e prevede una raccolta dei rifiuti differenziata massiva con sistema del porta a porta e di prossimità e che tale sistema di raccolta, unitamente allo spazzamento e al conferimento presso i vari impianti dei rifiuti per il loro smaltimento, riutilizzo e riciclo, esige una forza lavoro considerevole complessivamente di circa 100 unità per il Comune di Bagheria di cui AMB in atto non dispone, l’organico attuale è di 86 unità.

Nel 2021 AMB assunse 25 operatori ecologici la cui graduatoria è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Amb con propria determinazione e pubblicata il 3 novembre 2020, graduatoria valida per tre anni e quindi sino al 2 novembre 2023.

Sinora AMB ha sopperito alla carenza di personale con assunzione delle figure professionali necessarie con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. Oggi AMB ha ipotizzato un piano di assunzione a partire dal secondo semestre 2023, appunto di 9 operatori ecologici a part-time (24 ore settimanali) con contratto a tempo indeterminato, di livello J e di 1 autista livello B3 part-time (24 ore settimanali) anch’esso con contratto a tempo

indeterminato con trattamento economico riferito al CCNL Utilitalia.

<<Ogni anno, per fronteggiare in particolare, il periodo estivo ove si registra un incremento della popolazione a causa del rientro di studenti, emigrati e per le presenze turistiche nella frazione marinara di Aspra -sottolinea amministrazione comunale – sino si è sopperito con l’assunzione temporanea, per sei mesi, di 10 operatori ecologici. Oggi anche grazie alle quiescenze, ai pensionamenti, si può pensare a nuove assunzioni>>. A proposito dei pensionamenti l’AMB ha comunicato che proprio per effetto dei pensionamenti si otterrà un risparmio di spesa di 79.954,02 euro per l’anno in corso e di circa 117.447,30 per l’anno 2024, somme che permettono le assunzioni.

L’obiettivo di questa amministrazione è poi anche quello di scongiurare l’aumento della TARI per la particolarmente difficile situazione socio-economica in città, che potrebbe generarsi dal continuo e progressivo aumento dei costi di trattamento degli impianti di smaltimento del rifiuto indifferenziato, attraverso l’aumento della raccolta differenziata sino al massimo possibile. Il Comune di Bagheria, grazie all’opera di AMB ha raggiunto, ad oggi., una percentuale del 73% circa di raccolta differenziata. La Giunta Tripoli ha inoltre l’obiettivo di migliorare e implementare, progressivamente lo spazzamento stradale meccanizzato già in atto, obiettivi che potranno raggiungersi con l’assunzione di nuovo personale per sopperire alla carenza d’organico destinato ad aggravarsi a causa dei pensionamenti.

Le nuove assunzioni dalla graduatoria non comporteranno una maggiore spesa per il personale, rispetto allo scorso anno e sono compatibili e sostenibili per l’anno in corso, tenuto conto delle economie ottenute sui costi di smaltimento attraverso una politica di diversificazione e ampliamento della platea del contraenti favorendo una maggiore concorrenza, competitività e un risparmio sui costi finali, e anche per le economie generatesi col raggiungimento del quasi il 73% di raccolta differenziata oltre che per pensionamenti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.