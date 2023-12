PALERMO – La commissione Bilancio ha dato il via libera a una manovra economica di grande impatto. Le giornate di lavoro per i lavoratori forestali stagionali aumenteranno notevolmente, passando da 78 a 101 giorni per un totale di 2.531 stagionali.

Questa mossa, che rappresenta un importante traguardo per la comunità forestale, è stata accolta con entusiasmo sia dai lavoratori che dai comuni.

In una recente dichiarazione, l’onorevole Vincenzo Figuccia, Deputato Questore della Regione siciliana, ha espresso il suo orgoglio per questo risultato: “Oggi segniamo un momento storico per i nostri lavoratori forestali. Questo aumento delle giornate di lavoro, non solo fornisce un maggiore sostentamento ai lavoratori stagionali, portando le giornate da 78 a 101, sbloccando il turn over per gli operatori che potranno essere utilizzato per l’antincendio, ma rafforza anche la capacità delle nostre comunità di gestire in modo efficace la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.

Infatti, in linea con una proposta che avevo già avanzato e realizzato alcuni anni fa, attraverso apposite convenzioni, i comuni potranno impiegare gli operatori per questi progetti”.

“La decisione della commissione Bilancio è un passo avanti significativo verso la stabilizzazione di tutto il comparto che, – conclude Figuccia – non solo migliora la vita dei lavoratori forestali, ma contribuisce anche al benessere complessivo delle comunità rurali della Regione”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.