Normale avvicendamento e adeguamento del numero degli Assessori da 4 a 5, come previsto dall’ultima normativa regionale, nella Giunta comunale di Canicattini Bagni a seguito delle dimis-sioni per motivi personali dell’Assessore Salvatore Di Mauro alla guida dal giugno 2022 delle rubriche relative a Sport, Polizia locale, Cimitero e Verde Pubblico.

Un avvicendamento all’interno della stessa maggioranza, in piena continuità con il progetto amministrativo del Sindaco Paolo Amenta che ha provveduto così a rinominare la Giunta tra riconferme e nuovi ingressi, rimodulando nel contempo le deleghe assegnate ai singoli Assessori.

Pertanto, il Sindaco Amenta ha riconfermato: il Vice Sindaco Marilena Miceli, attribuendole le deleghe delle Politiche Sociosanitarie, Sanità, Pubblica Istruzione, Bilancio; l’Assessore Sebastiano Gazzara, assegnandogli le rubriche relative allo Spettacolo, Turismo, Politiche giovanili e Attività musicali; l’Assessore Ivan Liistro a cui sono andate le deleghe della Gestione rifiuti, Differenziata, CCR, Protezione civile e Randagismo.





Fanno il loro ingresso in Giunta invece i Consiglieri comunali: Domenico Mignosa, già Vice Sindaco nella passata legislatura con Sindaco Marilena Miceli, e attuale Capogruppo di maggioranza, che ha avuto assegnate le deleghe allo Sviluppo economico, Attività produttive, Cultura, Contenzioso; Salvador Ferla, attuale Vice Presidente del Consiglio, a cui sono state assegnate le deleghe dello Sport, Verde pubblico e Servizi cimiteriali.

Il Sindaco Paolo Amenta ha mantenuto per se le rubriche dei Lavori Pubblici, dell’Urbanistica, del Personale e della Polizia Locale.

I nuovi componenti della Giunta hanno prestato stamane giuramento e sono già operativi a fianco del Sindaco.





«All’Assessore Salvatore Di Mauro che per motivi personali ha lasciato la Giunta, i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi oltre 2 anni e mezzo di impegno assessoriale – ha dichiarato il Sindaco Paolo Amenta –. Un normale avvicendamento, un passaggio delle consegne, che avviene a metà del nostro percorso in totale continuità con il progetto amministrativo e politico che ci vede alla guida di Canicattini Bagni. Nel contempo ho provveduto a completare la composizione della Giunta alla luce delle ultime normative regionali che portano a cinque gli Assessori. L’Amministrazione comunale, con il supporto di tutta la maggioranza, dalla Presidente del Consiglio Loretta Barbagallo ai Consiglieri, assume così nuova linfa e nuove esperienze, con maggiore impegno e dedizione, nella continuità dell’azione amministrativa e politica che ci vede già protagonisti in provincia, e con le stesse modalità di dialogo, apertura e confronto costruttivo già messe in campo in questi anni nei confronti dei cittadini, delle realtà associative e delle attività produttive della città e del territorio».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

