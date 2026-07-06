Grande apprezzamento per il convegno di Confartigianato Caltanissetta “Nuovi strumenti a supporto delle imprese artigiane e delle PMI” che si è svolto presso la sala SICILBANCA lo scorso venerdì 3 luglio. Ancora una volta le imprese protagoniste della giornata durante la quale sono stati approfonditi svariati temi quali: l’accesso al credito, la bilateralità legata sia al mondo dell’edilizia che a quella riguardante tutte le altre categorie artigiane, il supporto assicurativo e la consulenza aziendale.





Di livello i relatori presenti nella giornata: i vertici del consorzio Uni.Co, le direzioni di Edilcassa Sicilia ed Ebas Sicilia, l’agenzia Reale Mutua di Caltanissetta rappresentata da Vincenzo Verde e lo studio di consulenza del Dottor Giuseppe Tumminelli. “Giornata importante per le nostre imprese artigiane – dice Marco Spiaggia Presidente di Confartigianato Imprese Caltanissetta – che nasce con l’obiettivo primario di informare la platea dei presenti su tutti i servizi che l’Associazione può erogare anche in partnership sinergica.

La giornata ha anche l’obiettivo di fornire una panoramica su molteplici focus tematici che meritano ulteriori approfondimenti successivi – continua Spiaggia – gli uffici della Confartigianato di Caltanissetta sono a disposizione per fornire ogni supporto”.

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