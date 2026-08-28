«Con la pubblicazione del nuovo bando RIPAM Coesione arrivano 269 posti per la Sicilia, nell’ambito delle 882 assunzioni a tempo indeterminato previste per gli enti territoriali del Mezzogiorno.

È un’opportunità importante per tanti professionisti e laureati del nostro territorio e, allo stesso tempo, un intervento che consentirà di rafforzare le strutture tecniche di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione impegnate nella gestione delle politiche di coesione.





Il bando, finanziato attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, prosegue il lavoro avviato con il precedente piano di reclutamento e punta a rendere le nostre amministrazioni sempre più preparate a utilizzare e trasformare in risultati concreti le risorse destinate al Mezzogiorno.

È un segnale importante per la Sicilia, perché investire nelle persone e nelle competenze significa dare maggiore forza alle istituzioni e creare le condizioni per sostenere lo sviluppo dei nostri territori».

Lo dichiara la Senatrice Ella Bucalo.

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