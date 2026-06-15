Un punto di raccolta utile per agevolare i cittadini nella raccolta differenziata e nel conferimento delle frazioni non previste dal calendario settimanale porta a porta.

Sarà inaugurato oggi, lunedì 15 giugno il nuovo Centro comunale di raccolta rifiuti di via Cimitero a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, gestito dalla Società Dusty srl.





Il nuovo CCR rappresenterà un importante punto di riferimento per la comunità, pensato per agevolare i cittadini nella corretta raccolta differenziata e nello smaltimento di tutte quelle frazioni di rifiuto che non rientrano nel calendario di raccolta settimanale porta a porta.

Il Centro sarà ufficialmente aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18. Martedì, giovedì e sabato, invece, sarà operativo dalle 7 alle 13.





Sarà possibile conferire carta e cartone, imballaggi in alluminio e banda stagnata, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, ingombranti, oli e grassi commestibili, plastica dura, grandi elettrodomestici, rifiuti legnosi, sfalci, potature e tessili.

Il servizio del nuovo Centro comunale di raccolta, che si aggiunge alla raccolta porta a porta già garantita sul territorio da Dusty, vuole essere uno strumento in più a disposizione dei cittadini per potenziare la qualità della raccolta differenziata, favorire conferimenti corretti e rafforzare la tutela ambientale.

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