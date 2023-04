Grande successo del Tour Appalti PNRR di ASMEL in Sicilia, a Giardini Naxos e a Palermo, nelle giornate del 12 e 13 aprile. Una numerosa partecipazione, più di 250 presenze tra Sindaci, Amministratori, Segretari Generali e Dirigenti dei Comuni dell’Isola, ha animato i due incontri.

Il Tour Appalti è stato un modo per rimarcare la vicinanza di Asmel, Associazione per la Modernizzazione e Sussidiarietà degli Enti Locali, ai Comuni siciliani soci e non soci ed è stato anche l’occasione per affrontare i temi del momento di interesse della Pubblica Amministrazione, in particolare il PNRR e il Nuovo Codice degli Appalti. Gli esperti presenti hanno approfondito le modalità operative di progettazione, tradizionale e in BIM, affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati dal PNRR e dal PNC. Durante gli incontri sono stati presentati anche tutti i servizi che l’Associazione fornisce ai propri soci, dalla formazione costantemente aggiornata tenendo conto delle esigenze degli enti locali fino alle modalità operative di Asmel Consortile. Ampio spazio è stato dato al Piano straordinario delle assunzioni e alla procedura aggregata degli Elenchi di Idonei (legge n.113/2021).

L’occasione dell’innovativa procedura è stata colta anche dal Comune di Giardini Naxos, che ha ospitato il Tour il 12 aprile, come dichiara il Segretario Generale, Roberta Freni «Giardini Naxos è socio Asmel da molti anni e ha avuto modo di apprezzare i servizi offerti dall’associazione a partire dalla formazione aggiornata a fronte di una evoluzione normativa costante. Asmel, inoltre, ha colmato le lacune degli Enti in questi anni difficili caratterizzati anche da un depauperamento continuo di risorse umane. Infatti, il Comune ha deciso di aderire anche alla procedura Elenco di Idonei poiché è l’unico metodo che permetterà al nostro ente di concludere le assunzioni programmate in tempi brevi».

Maurizio Lo Galbo, Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo, nel portare il saluto del Sindaco, il Prof. Roberto Lagalla afferma «Palermo ha accolto con molto piacere l’iniziativa di ASMEL, tenutasi il 13 Aprile a Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana di Palermo. È stato un momento importante di approfondimento su temi attuali e pregnanti, come quello di attivare e trovare soluzioni e sinergie per un corretto utilizzo dei fondi del PNRR, aggiuntivi a quelli ordinari. Un’occasione da non perdere per gli 82 Comuni della Provincia di Palermo, dove alla carenza di fondi si associa la necessità di un nuovo e qualificato personale nelle Amministrazioni Locali Siciliane».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.