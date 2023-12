A seguito dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, alla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, viene confermata per il prossimo triennio la Presidente Gina Russo dell’azienda Cantine Russo, portatrice, insieme al nuovo gruppo di lavoro, di grande propositività per le azioni da intraprendere sul territorio: “I prossimi tre anni del mio terzo mandato come presidente della Strada del Vino e dei sapori dell’Etna saranno anni chiave per l’attuazione di due progetti molto importanti per il nostro territorio. Aiuteremo l’enoturista che ama la tradizione, il buon cibo, il buon vino, la natura e ricerca nuove esperienze, a trovare la “Strada giusta.”

Nuova carica per Nicola Purrello dell’azienda Etna Urban Winery che in qualità di Vice Presidente dichiara: “L’Enoturismo nel territorio Etneo e’ in continua crescita ed oggi interessa tutti i versanti del vulcano. In questo mandato supporteremo l’ecosistema turistico, fatto anche di strutture ricettive e di altri produttori di eccellenza, a tenere il passo di turisti internazionali sempre più esigenti e sofisticati alla ricerca di esperienze autentiche ed esclusive”.

Il Cda prende nuova linfa grazie anche ai neo consiglieri Luigi Feminò dell’azienda Feminò, Maria Ausilia Borzì dell’azienda Serafica e Rocco Trefiletti dell’azienda Aitala, insieme ai già consiglieri Fabio Costantino di Terra Costantino e Federica Eccel, Tourism and Hospitality consultant.

Confermata per il prossimo triennio, la direttrice Marika Mannino.

La Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, associazione che conta oltre 90 associati tra cantine, alberghi, ristoranti, guide naturalistiche, produttori di olio, marmellate, pistacchi, zafferano e distillati, ha l’obiettivo di promuovere il territorio etneo attraverso l’enoturismo, l’enogastronomia, i percorsi naturalistici ed il Treno dei Vini dell’Etna.

Tanti i progetti in cantiere per il prossimo triennio: in primis un Progetto di Comunità in partenariato con il Gal Etna Valle Alcantara, che vedrà la realizzazione di due importanti punti turistici strategici nel versante nord ed est del vulcano, un progetto di comunicazione per incentivare la mobilità turistica attraverso il trasporto pubblico, e la promozione con operatori turistici stranieri per destagionalizzare e far conoscere a 360° la destinazione Etna.

E poi degustazioni guidate di vino, olio e altri prodotti del territorio con le associazioni di sommelier e degustatori partner dell’associazione e convegni tematici.

Per rimanere aggiornati sulle attività della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna è possibile seguire la pagina Facebook e l’account Instagram o il sito web stradadelvinodelletna.it

