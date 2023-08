“Dopo l’inaugurazione della nuova sede ad Agrigento, in via Gioeni 63, ora un altro importante tassello per la strutturazione di Fratelli d’Italia ad Agrigento. Il commissario di FdI Agrigento, on. Giampiero Cannella, infatti, ha nominato il nuovo coordinamento provinciale del partito. Si riparte così dalla riorganizzazione del territorio, Comune per Comune, con una giovane, nuova e competente classe dirigente che saprà interfacciarsi con gli esponenti più esperti che il Partito ha espresso nel nostro territorio e che farà tesoro delle esperienze maturate sul campo per continuare, con ancora più entusiasmo, a promuovere l’interesse della nostra comunità. Il mio grazie all’on Giampiero Cannella e all’on. Giovanni donzelli, responsabile organizzativo nazionale, per la grande attenzione e tutto il supporto che non ci hanno fatto mai mancare. Avanti tutta!”. Così l’onorevole di Fratelli d’Italia Giusi Savarino.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.