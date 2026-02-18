L’impianto di Bellomo, situato a Modica, in Sicilia, avrà una potenza installata di 9,5 MWdc e contribuirà ad evitare circa 5.200 tonnellate di CO₂ all’anno.

Il progetto fa parte di un accordo di acquisto di energia (PPA) decennale con BKW, che comprende anche l’impianto solare di Ginosa.

La costruzione darà lavoro a circa 80 persone a livello locale.

Nell’ambito delle sue iniziative di impatto sociale, il progetto prevede l’installazione di oltre 15 pali della luce alimentati ad energia solare per migliorare la sicurezza stradale nelle zone rurali.





Zelestra, azienda globale, multitecnologica e orientata al cliente nel settore delle energie rinnovabili, ha avviato la costruzione del suo secondo impianto solare in Italia. Il progetto Bellomo da 9,5 MWdc, situato a Modica, è il primo impianto agrivoltaico di Zelestra in Sicilia.

Il progetto è stato reso possibile grazie ad una collaborazione innovativa con BKW, supportata da un accordo di acquisto di energia (PPA) della durata di 10 anni, che comprende anche l’impianto da 6,5 MWdc di Ginosa in Puglia, recentemente entrato in piena operatività.

Bianca Sarbu, Managing Director Trading & Origination di BKW, ha dichiarato: “Siamo lieti che il prossimo passo della nostra proficua collaborazione con Zelestra si compia ora in Sicilia. L’accordo di lungo termine sulle energie rinnovabili tra le nostre aziende fornisce un quadro solido e stabile per la fornitura di energia solare pulita a Modica. Noi di BKW ci impegniamo a promuovere la transizione energetica nel mercato italiano e oltre”.





Fondato su solide partnership locali, Improving System è stato nominato EPC contractor del progetto, il cui impianto dovrebbe generare fino a 80 posti di lavoro. Progettato come impianto agrivoltaico, il layout è concepito per consentire a oltre l’80% dell’area recintata di rimanere destinata ad uso agricolo, integrando pascolo ovino, prato naturale e una fascia produttiva di carrubi accanto a sistemi fotovoltaici su inseguitori monoassiali. Il progetto sarà gestito a livello locale e sottoposto a monitoraggio periodico, con l’obiettivo di produrre energia rinnovabile e contribuire al miglioramento della qualità del suolo, della biodiversità e dell’integrazione paesaggistica.

Maria Monisteri Caschetto, sindaco di Modica, ha dichiarato: “Ogni iniziativa che valorizza il nostro territorio, non ne snatura l’essenza ma anzi attinge ad esso per guardare al futuro e ad un mondo più sostenibile, trova in noi un’interlocuzione attenta e disponibile. Nello specifico poi, l’alchimia con Zelestra è stata naturale e spontanea non solo per la comune visione di un mondo migliore da lasciare alle nuove generazioni ma anche per motivi contingenti. L’impianto, infatti, nasce in un sito che rimarrà ad uso agricolo per la quasi sua interezza, sarà gestito a livello locale e produrrà posti di lavoro assieme all’energia pulita migliorando le condizioni generali dell’area. Infine, il patto collaborativo con il nostro ente genera a cura di Zelestra l’istallazione di pali della luce alimentati ad energia solare in alcuni incroci di zone rurali migliorando la sicurezza stradale in aree molto antropizzate”.

Bellomo è il primo progetto in Italia ad includere un’iniziativa EmPowerS nell’ambito del pilastro Energia della strategia di impatto sociale di Zelestra. In collaborazione con il Comune di Modica, l’iniziativa migliorera la sicurezza e rafforzando le infrastrutture locali.





Eliano Russo, CEO di Zelestra in Italia, ha dichiarato: “La crescita di Zelestra in Italia continua a guadagnare slancio, con Bellomo ora in costruzione subito dopo la messa in funzione di Ginosa. Il nostro obiettivo è fornire energia pulita a BKW nei tempi e nei limiti di budget previsti, sostenendo al contempo l’occupazione qualificata locale e lo sviluppo rurale. Mentre lavoriamo per raddoppiare la nostra pipeline in Italia quest’anno, rimaniamo impegnati a promuovere una crescita economica sostenibile in tutto il Paese”.

L’Italia è uno dei mercati in più rapida crescita di Zelestra. L’azienda punta a raddoppiare quest’anno la sua attuale pipeline di 1,4 GW di progetti solari e di accumulo in batterie. Nel dicembre 2025, l’azienda si è aggiudicata contratti per 9 progetti nelle aste FER X italiane che consentiranno la costruzione di una nuova capacità solare fino a 168 MW.





Informazioni su Zelestra

Zelestra è un’azienda integrata verticalmente specializzata nello sviluppo, nella commercializzazione, nella costruzione e nella gestione di progetti di energia rinnovabile su larga scala. Recentemente classificata da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tra i primi 10 venditori di energia pulita a clienti aziendali a livello globale, il gruppo è sostenuto da EQT, uno dei fondi più grandi al mondo, con 270 miliardi di euro di asset in gestione.

