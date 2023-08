All’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice sono aperte le iscrizioni per un nuovo indirizzo triennale di qualifica. Si tratta di operatore della ristorazione – preparazione pasti e arte bianca. Un’offerta didattica che implementa quella tradizionale già ricca e completa che consente agli alunni una formazione a tutto tondo nel mondo della ristorazione e che nel tempo ha mostrato le eccellenze in quest’ambito grazie anche alle esperienze all’estero e alle opportunità di studio che la scuola anno per anno mette a disposizione degli studenti. “Un Istituto innovativo che da oggi offre la preparazione di un ulteriore indirizzo di studio – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – . Invitiamo quanti fossero interessati al conseguimento della qualifica presso il nostro Istituto a contattare la segreteria scolastica. È sicuramente un’ulteriore occasione formativa che l’Istituto Florio, sempre attento alle istanze del territorio e alla sua vocazione turistica, pone in essere per dare risposte concrete alla domanda di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani trapanesi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.