Nuovo riconoscimento per l’Istituto ‘Florio’ di Erice. Secondo posto al Cooking Quiz, concorso nazionale promosso da Alma

di Press Service

27/05/2023

Nell’ultima fase dell’anno scolastico in corso, l’Istituto ‘Florio’ di Erice raccoglie i frutti di un duro e ininterrotto lavoro portato avanti dagli alunni e dai docenti con un nuovo, importante, riconoscimento a livello nazionale che giunge ad appena un giorno di distanza dal secondo posto conquistato a Palazzo Farnese a Caprarola, alla finale del concorso nazionale “La scuola alberghiera e il suo territorio”. Un ulteriore obiettivo con un altro secondo posto, ottenuto nella sfida finale della 7^ edizione del Cooking quiz che ha coinvolto tutti gli Istituti Alberghieri d’Italia rappresentati dalle classi risultate vincitrici nella prima fase (quella scolastica). Il concorso nazionale promosso da ALMA, “La Scuola Internazionale di Cucina Italiana” di Colorno, fondata da Gualtiero Marchesi, ha come mission la formazione innovativa che utilizzando tecnologie vicine alle generazioni native-digitali, con un approccio contemporaneo e interattivo riesce a sensibilizzare e informare i ragazzi sulle tecniche di cucina e sala e sui principi di una sana e corretta alimentazione. La finalissima nazionale ha visto sfidarsi le migliori scuole di tutto il paese, tra attività didattiche e di svago, alla presenza di guest chef a sorpresa. “Siamo assolutamente soddisfatti e orgogliosi di questo ulteriore secondo posto – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina – che per gli alunni e i nostri docenti è una conferma dell’ottimo lavoro svolto con passione e abnegazione in un’ottica di crescita e professionalizzazione cui la nostra scuola mira in modo prioritario e con costanza”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.