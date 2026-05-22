Esiste un complesso intreccio tra sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Lo ha spiegato il prof. Massimo Federici, ordinario di Medicina interna all’Università di Roma Tor Vergata, durante il IX Convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae” – Medicina interna e cronicità a confronto, a Isola delle Femmine, presieduto dai professori Salvatore Corrao e Francesco Perticone.





“Tre malattie profondamente interconnesse tra loro – spiega Federici – per le quali fino a poco tempo fa, soprattutto per le due esclusivamente metaboliche, l’obesità e il diabete di tipo 2, non c’erano strumenti terapeutici in grado di offrire ai pazienti un’adeguata prevenzione delle complicanze cardiovascolari. Oggi invece abbiamo questa opportunità grazie a due classi terapeutiche che hanno dimostrato efficacia e evidenziato sicurezza nella loro azione specifica di prevenzione della malattia cardiovascolare e anche sicurezza da effetti avversi che non sono mai stati registrati in maniera importante”.

Intervista video al prof. Massimo Federici: https://youtu.be/llm6aUlJZrA

Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via Libertà, 128/A, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

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