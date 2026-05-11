Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per l’evento “RE-START-Ricomincio da me”, svoltosi sabato scorso presso l’Hotel Nettuno di Catania, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’obesità e ai percorsi di cura, prevenzione e rinascita personale.

Una giornata intensa di incontri, testimonianze e approfondimenti scientifici che ha visto alternarsi professionisti del settore sanitario, esperti della nutrizione, psicologi, coach e specialisti della chirurgia bariatrica, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un approccio multidisciplinare alla malattia obesità, oggi sempre più riconosciuta come una patologia complessa e curabile.



Tra i momenti più apprezzati, gli interventi del Prof. Luigi Piazza, Direttore della UOC di Chirurgia Generale dell’ARNAS Garibaldi, della Dott.ssa Carla Di Stefano, della Dott.ssa Sara Longhitano, della Dott.ssa Rosita Calvagna, della Dott.ssa Carmela Savoca e del Dott. Salvatore Vadalà, che hanno affrontato il tema dell’obesità sotto il profilo clinico, nutrizionale e psicologico.

“L’obesità non può più essere raccontata come una debolezza personale – ha dichiarato il Prof. Luigi Piazza – ma va affrontata come una vera malattia, con competenza, umanità e un percorso multidisciplinare capace di restituire salute, dignità e qualità della vita ai pazienti”.



L’ARNAS Garibaldi ha portato i propri saluti istituzionali attraverso la presenza del Direttore Sanitario, Dott. Mauro Sapienza, a testimonianza della vicinanza dell’Azienda a iniziative che promuovono la salute, la prevenzione e il benessere della persona.

“Eventi come questo rappresentano un momento importante di confronto tra medici, pazienti e territorio – ha sottolineato il Dott. Mauro Sapienza – perché la prevenzione, l’informazione corretta e l’accompagnamento dei pazienti sono strumenti fondamentali per costruire una sanità sempre più vicina alle persone”.

L’evento, promosso con la collaborazione della Fondazione SICOB ETS e dell’associazione MPO-Mai Più Obesi, si è concluso con una passeggiata condivisa sul lungomare di Catania, simbolo concreto di un nuovo inizio e di un percorso da affrontare insieme.



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