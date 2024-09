La Segreteria Provinciale del Psi di Palermo nella persona del suo Segretario, Dr Oscar Oddo esprime il proprio cordoglio personale e del partito per la morte dell’ex calciatore della Nazionale e della Juventus Totò Schillaci alla moglie e ai figli, Jessica, Mattia e Nicole. “Oggi è morto uno dei simboli di riscatto della nostra Palermo e della Sicilia degli anni 90 che ci ha fatto inorgoglire per aver portato in alto con successo l immagine della nostra terra martioriata, lo ricorderemo con affetto dichiara lo stesso Oddo”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.