Ci sono inaugurazioni che durano il tempo di un applauso.

E poi ci sono giornate destinate a restare nella memoria di una comunità.

Il 29 luglio 2026, a Oliveri, non è stato inaugurato semplicemente un murale. È stata inaugurata una visione. Un modo diverso di guardare le persone, di costruire una comunità e di immaginare il futuro.

“Il Muro Inclusivo – DeDalo e Icaro” non è soltanto un’opera d’arte lunga quasi quaranta metri. È il racconto di decine di mani che hanno lavorato insieme, di famiglie che non hanno mai smesso di sperare, di operatori che ogni giorno trasformano il lavoro in missione, di ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta che il talento non conosce etichette.





Un muro che, paradossalmente, non divide.

Un muro che unisce.

L’emozione era già palpabile nell’aula consiliare del Comune, dove il progetto è stato raccontato attraverso immagini, video e testimonianze.

Poi le parole.

Parole che, una dopo l’altra, hanno composto un mosaico emotivo grande quasi quanto quello installato in via Ruggero VII.

L’assessore ai Servizi Sociali, Marco Crisafulli, visibilmente coinvolto, ha ripercorso un cammino definito “lungo ed emozionante”.

Un percorso fatto di incontri, idee, ostacoli superati e persone che hanno scelto di credere in qualcosa che andava ben oltre la realizzazione di un’opera artistica.

Ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno: la Cooperativa Sociale “Progetto Dopo di Noi” di Barcellona Pozzo di Gotto, gli operatori, le famiglie, gli studenti, i docenti, i Servizi Sociali del Comune e il RUP del progetto, Paolo Ventura.





Perché dietro ogni tessera del mosaico c’era il lavoro silenzioso di qualcuno.

Tra gli interventi più intensi quello della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo.

Le sue parole hanno ricordato quale sia la missione più autentica della scuola.

Non soltanto insegnare.

Ma aiutare i ragazzi a crescere come persone.

A vivere insieme.

A sentirsi responsabili gli uni degli altri.

Ha ringraziato i docenti e gli alunni, in particolare la classe Terza G della scuola di Oliveri, che ha collaborato concretamente alla realizzazione dell’opera.

Profondamente commosso anche il presidente della Cooperativa Sociale “Progetto Dopo di Noi”.

Nel suo intervento la voce si è incrinata più volte.

Non parlava soltanto da presidente.

Parlava da uomo.





Da persona che da anni vive accanto ai ragazzi e alle loro famiglie.

Ha definito il murale un vero e proprio “miracolo di pietra e luce”.

Quasi quaranta metri di mosaico.

Quasi quaranta metri di speranza.

Un’opera nata grazie ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico che hanno trasformato migliaia di piccole tessere in qualcosa di immensamente più grande.

Perché ogni tessera, da sola, sembra insignificante.

Insieme alle altre diventa bellezza.

Forse è proprio questa la definizione più semplice di inclusione.





Il progetto ha avuto anche il merito di abbattere una distanza geografica.

Ha unito i ragazzi della Cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto con quelli di Oliveri.

Ha dimostrato che i confini esistono sulle cartine.

Non nei cuori.

Tra gli ospiti presenti anche il drammaturgo Tindaro Granata, autore della rilettura contemporanea del mito di Dedalo e Icaro da cui nasce l’ispirazione dell’opera.

Nel suo lavoro teatrale, il labirinto diventa la metafora dell’autismo.

Non un semplice luogo da cui fuggire.

Ma la rappresentazione delle difficoltà quotidiane vissute da tante famiglie.

Dedalo e Icaro non sono più soltanto due figure della mitologia.

Possono essere un padre.

Una madre.

Un fratello.

Un figlio.





Chiunque affronti ogni giorno il peso dell’incomprensione, della paura e della speranza.

Un racconto delicato che restituisce umanità all’autismo senza ridurlo a una diagnosi.

E proprio quella visione prende oggi forma nel mosaico di Oliveri.

Quando ha preso la parola il sindaco Francesco Iarrera, nella sala è calato un silenzio particolare.

Non quello dell’attesa.

Quello dell’ascolto.

Perché chi conosce il sindaco di Oliveri sa che le sue parole non cercano effetti speciali.

Arrivano semplicemente dritte.

Con la semplicità di chi crede davvero in ciò che dice.

Il suo messaggio è stato chiaro:

“Nessuno, a Oliveri, deve sentirsi escluso.”

Una frase semplice.

Ma enorme.





Poi quella riflessione che ha colpito tutti:

“Abbiamo scelto proprio un muro per includere.”

Il simbolo per eccellenza della separazione diventa così il luogo dell’incontro.

Una delle immagini più potenti della giornata.





A chiudere idealmente il cerchio è stata una frase pronunciata dal presidente della Cooperativa:

“L’autismo crea bellezza.”

Non era uno slogan.

Era ciò che tutti avevano davanti agli occhi.

Quelle quaranta metri di mosaico raccontavano esattamente questo.

Che la diversità non impoverisce.

Arricchisce.

Che il limite, quando incontra una comunità capace di accogliere, può trasformarsi in arte.

Che ogni persona custodisce una luce che aspetta soltanto qualcuno disposto a vederla.





Durante la presentazione, gli operatori hanno illustrato il progetto attraverso fotografie, racconti e video che hanno permesso di rivivere mesi di lavoro condiviso.

Ogni immagine raccontava sorrisi, concentrazione, mani sporche di colla, tessere sistemate una a una, piccoli errori trasformati in nuove idee.

Non si vedevano semplicemente ragazzi che realizzavano un murale.

Si vedevano persone che costruivano relazioni.

Alla fine dell’inaugurazione molti avevano gli occhi lucidi.

Perché quel muro raccontava qualcosa che riguarda tutti.

Non soltanto l’autismo.

Raccontava il bisogno universale di essere accolti.

Di sentirsi parte di una comunità.

Di sapere che qualcuno ci aspetta.

Che qualcuno ci vede.

Che qualcuno ci considera una ricchezza.

Da oggi Oliveri custodisce probabilmente una delle opere pubbliche più significative della Sicilia.

Non perché sia la più grande.

Non perché sia la più costosa.

Ma perché dietro ogni tessera vive una storia.

Dietro ogni colore c’è una famiglia.

Dietro ogni figura c’è un ragazzo che ha lasciato un pezzo di sé.

E dietro quell’intero muro c’è una comunità che ha scelto di dire, con i fatti prima ancora che con le parole, che nessuno deve restare indietro.

In un tempo in cui troppo spesso i muri vengono costruiti per dividere, Oliveri ne ha realizzato uno per fare esattamente il contrario.

Per ricordare che l’inclusione non è una teoria.

È una scelta quotidiana.

Ed è forse questa la forma più alta di bellezza che una comunità possa lasciare in eredità alle generazioni future.

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