Una coppia in auto, un sacco nero troppo voluminoso per passare inosservato e un gesto tanto rapido quanto illegale: è questo l’episodio immortalato — non dalle telecamere, ma dalle parole — dal Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, che in queste ore ha conquistato i social con un post diventato virale.

Con uno stile ironico, quasi cinematografico, Iarrera ha raccontato la scena di un abbandono illecito di rifiuti, trasformandola in una sorta di sceneggiatura surreale: un’auto si accosta al bordo della strada, gli occupanti fingono distrazione, poi l’improvvisa inversione a U “alla Starsky e Hutch” e infine il gesto incriminato — un sacco della spazzatura lanciato fuori dal cofano, sul marciapiede.





“Talmente grosso da potersi iscrivere al festival internazionale delle mongolfiere”, scrive il sindaco, che non risparmia la stoccata finale: una multa da 1.800 euro — recapitata con tanto di busta ufficiale del Comune — destinata a far cambiare colore al volto dei responsabili, “dal rosa pallido, al rosso cresta di tacchino, al blu cobalto”.

Il post ha rapidamente conquistato gli utenti, totalizzando in poche ore oltre 8.900 like, 1.100 commenti e più di 550 condivisioni. Non solo indignazione, ma anche tanti applausi per un modo diverso di fare comunicazione istituzionale: diretto, creativo e capace di parlare al cittadino con leggerezza, pur trattando un tema serio.





Il sindaco non si limita alla denuncia dell’episodio, ma affonda la penna nella psicologia dell’incivile tipo: quello che si sente furbo solo perché nessuno lo guarda, dimenticando però che “la coscienza è selettiva e destinata agli errori degli altri”. E se anche la strada era deserta, “l’occhio del Grande Fratello” — quello dei sistemi di videosorveglianza, ma anche della legge — era tutt’altro che assente.

Un episodio tra i tanti, purtroppo, in una battaglia quotidiana contro l’abbandono dei rifiuti che coinvolge moltissimi Comuni italiani.

Ma questa volta, almeno, a vincere è stato anche il senso civico… e l’ironia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.