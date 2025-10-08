Oltre diecimila persone hanno scelto di abbandonare la televisione tradizionale per collegarsi a Internet e seguire “Monday Night”, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial. Un risultato sorprendente che segna il successo di Vincenzo Canzone, ideatore e conduttore del format, andato in onda lunedì sera dagli studi All Inclusive di Palermo.

Il programma è stato trasmesso in contemporanea su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch, con la regia firmata da OttocentoA. Un vero e proprio esperimento di televisione digitale, capace di unire linguaggi e piattaforme diverse per creare un nuovo modo di fare intrattenimento.





Durante la puntata d’esordio di “Monday Night”, Vincenzo Canzone ha intervistato la cantante Daria Biancardi, accompagnato in collegamento da Sonia Raccardi, che ha curato le interazioni social in diretta con il pubblico.

Nel corso dell’intervista, Daria Biancardi ha ripercorso le tappe principali della sua carriera artistica, raccontando aneddoti e momenti chiave.

A sorpresa, il programma si è collegato con Tenerife, dove vive la figlia della cantante, oggi artista di strada: un momento emozionante che ha colpito gli spettatori.





«Sono soddisfatto della prima puntata – dichiara Vincenzo Canzone – perché l’ascolto è stato sopra le mie aspettative. Stiamo lavorando con la squadra per continuare su questa scia, offrendo al pubblico una nuova forma di compagnia il lunedì sera».

Dopo l’ottimo esordio, “Monday Night” tornerà con una seconda puntata lunedì 13 ottobre alle 21,30, sempre in diretta multisocial. Sarà Ospite l’attore Manfredi Di Liberto. Un nuovo appuntamento con l’intrattenimento digitale firmato Vincenzo Canzone, pronto a confermare il suo successo tra gli show del web italiano.

