PALERMO 26 OTTOBRE 2024 – La storica Piazza Umberto I di Palazzo Adriano, immortalata dal regista Peppuccio Tornatore nel film “Nuovo Cinema Paradiso”, ha ospitato l’Open day itinerante dell’Asp di Palermo. Nel villaggio della salute allestito dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo sono stati accolti tantissimi utenti provenienti anche dai centri vicini.

Ha fatto il pieno di visite l’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che in 7 ore di attività ha assicurato 120 prestazioni, mentre nel camper dedicato sono stati 91 i vaccini somministrati. Nella prima tappa autunnale in provincia, medici, infermieri e tecnici dell’Asp di Palermo hanno effettuato complessivamente 317 prestazioni, di cui 32 nell’area pediatrica dedicata agli screening visivo e logopedico e 19 della prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse, mentre sono stati 10 i Pap Test e HPV Test, effettuati a bordo del camper dello screening del cervicocarcinoma e 18 i Sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito del programma di screening del tumore del colon retto. Presenti anche i veterinari che, oltre a fornire informazioni sull’anagrafe canina, hanno impiantato 9 microchip, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 18 richieste, tra cambio medico, rilascio di tessera sanitaria ed esenzione ticket.

Domani i camper dell’Open day itinerante dell’Asp di Palermo si trasferiranno a Villa Niscemi dove, nell’ambito della Domenica Favorita, proporranno dalle ore 9 alle 14 agli utenti un ambio ventaglio di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto, tra cui: Pap test e Hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), Sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), vaccinazioni, screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni). Presenti anche gli operatori dello sportello amministrativo, mentre i veterinari saranno ospitati in un’area dedicata allestita vicino gli ex campi Castelnuovo.

Per effettuare le visite e gli esami di screening basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento. (nr)

