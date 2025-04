PALERMO 17 APRILE 2025 – L’Open day itinerante dell’Asp di Palermo ha fatto tappa a San Cipirello dove in Piazza Liborio Mannino è stato allestito, in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, il villaggio della salute. Gli operatori dell’Azienda sanitaria e i volontari della I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia hanno accolto a bordo dei camber e degli ambulatori mobili utenti provenienti da tutto il comprensorio.





Sono state complessivamente 373 le prestazioni assicurate, tra cui 44 mammografie, 24 tra Pap test e Hpv test, 24 i Sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto, mentre sono state 40 gli esami dello screening del diabete, 31 quelle dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 40 dello screening audiometrico e 76 degli screening logopedico e visivo pediatrico. Presenti a San Cipirello, come in ogni tappa dell’Open day itinerante, oltre ad un psicologo Dipartimento salute mentale, anche i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, hanno impiantato 14 microchip, mentre gli operatori dello sportello amministrativo hanno esitato 55 richieste di esenzione ticket per reddito.





Le attività di prevenzione pianificate dall’Asp a San Cipirello prevedono un’altra giornata (il 12 maggio dalle ore 14 alle ore 17.30 sempre in Piazza Liborio Mannino) dedicata esclusivamente alla prevenzione cardiovascolare. (nr)

