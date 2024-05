Palermo – Si concluderà sabato a Sciara un’intensa settimana all’insegna della prevenzione. Dopo Mezzojuso, i camper dell’Asp di Palermo sono stati a Caccamo dove in Piazza Duomo è stato allestito il “villaggio della salute”. Complessivamente sono state 307 le prestazioni assicurate a utenti provenienti da tutto il comprensorio. Un dato che porta a 5.015 il numero di esami erogati dagli operatori dell’Azienda Sanitaria provinciale del capoluogo nelle 10 tappe dell’Open day itinerante finora organizzate.



Sabato 25 i camper saranno in Piazza Castelreale a Sciara dove, dalle 10 alle 16.30, i cittadini avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening, ed in particolare: mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale approfondimento ecografico, per over 45 anni), vaccinazioni tradizionali e anticovid, screening visivo pediatrico e screening logopedico pediatrico (3-8 anni). Una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito. Anche sabato a Sciara in Piazza Castelreale saranno presenti i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani.

Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.