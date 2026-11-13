Sogesid, Società di ingegneria ambientale in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, è intervenuta a “Oltre l’emergenza. Governare il dissesto. Dalle crisi alla prevenzione”, l’evento in corso a Catania, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, promosso dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Sen. Nello Musumeci, portando il proprio contributo al confronto nazionale sulle strategie di prevenzione dei rischi naturali, sulla sicurezza del territorio e sulla governance del dissesto idrogeologico.

Nel corso della prima giornata, l’Amministratore Delegato di Sogesid, Errico Stravato, è intervenuto al panel “Connettere istituzioni, imprese e innovazioni tecnologiche: un approccio integrato alla prevenzione dei rischi naturali”, nell’ambito della sessione “Conoscere il rischio naturale e prevenirlo: quali strategie?”.





Nel suo intervento, Stravato ha richiamato la necessità di rafforzare la connessione tra istituzioni, sistema produttivo e innovazione tecnologica, sottolineando come la vera sfida sia trasformare le risorse disponibili in opere sicure e concrete per i territori: “La conoscenza, quando è consapevole e adeguatamente supportata da dati e informazioni, rappresenta il presupposto fondamentale per una corretta pianificazione. Per questo è indispensabile dotarsi di piattaforme comuni e interoperabili, capaci di mettere in rete le diverse Istituzioni coinvolte e favorire una visione condivisa degli interventi. In questa direzione si inserisce il percorso avviato nel 2024 da Sogesid, unica società di ingegneria dello Stato a supporto delle Amministrazioni centrali. Abbiamo intrapreso un importante processo di ristrutturazione, sostenuto con risorse proprie e senza ricorrere ad aiuti esterni, con l’obiettivo di riorganizzare la Società, migliorarne le performance economiche, reinvestire le risorse disponibili e rafforzarne il patrimonio di competenze. La sfida è stata, e continua a essere, soprattutto quella di fare squadra: mettere a sistema le professionalità e le competenze delle Società pubbliche dello Stato e del mondo accademico, a partire da Università di grande valore come quella di Catania, per valorizzare le migliori eccellenze del Paese lungo l’intera filiera degli interventi, dalla progettazione alla realizzazione delle opere. Oggi Sogesid – ha continuato – attraverso una rete di collaborazione con le altre società di ingegneria pubbliche e mediante accordi quadro dedicati ai diversi ambiti di intervento, è in grado di mobilitare e coordinare il meglio dell’ingegneria pubblica italiana. È questa la direzione da seguire: superare la frammentazione, condividere competenze e strumenti, rafforzare la capacità operativa delle Amministrazioni. Perché è facendo sistema che possiamo rendere più efficiente l’azione pubblica e, soprattutto, contribuire concretamente a ridurre i tempi della burocrazia e ad accelerare la realizzazione degli interventi”.





Nel pomeriggio, la Presidente di Sogesid, Silvia Paparella, è intervenuta al panel “Governare il dissesto idrogeologico. Dalle crisi alla prevenzione: politiche e soluzioni per territori più sicuri”, dedicato ai temi della governance del dissesto e dell’accelerazione degli interventi di mitigazione.

Nel suo contributo, Paparella ha sottolineato il valore del ruolo svolto dalle società in house nel raccordo tra indirizzo politico-amministrativo, pianificazione e realizzazione concreta degli interventi. “Chi, come una società in house, opera quotidianamente sulla linea di confine tra programmazione pubblica e attuazione tecnica, sa bene che passare dalle crisi alla prevenzione significa innanzitutto rafforzare la capacità dello Stato di progettare, decidere e realizzare. La prevenzione comincia molto prima del cantiere: nella qualità della pianificazione, nella continuità delle competenze tecniche e nella capacità di governare in modo unitario l’intera filiera degli interventi”, ha dichiarato la Presidente di Sogesid.





Paparella ha poi posto l’accento su uno dei nodi più critici che è rappresentato dai tempi: “Se vogliamo passare dall’emergenza alla prevenzione, dobbiamo investire prima nella progettazione, costruire parchi progetti solidi e pronti, abbattere i tempi autorizzativi e mettere i soggetti attuatori nelle condizioni di operare con continuità e competenza. Ogni ritardo nella fase preparatoria si traduce in una vulnerabilità in più per i territori. Le opere tradizionali restano essenziali, ma oggi sappiamo che da sole non bastano. Servono manutenzione programmata, soluzioni integrate, nature-based solutions, sistemi avanzati di monitoraggio e strumenti in grado di misurare e governare il rischio residuo. Il rischio zero non esiste, ma esiste la responsabilità pubblica di conoscere il territorio, pianificare per tempo e intervenire con metodo”.

Sogesid è presente per l’intera durata della manifestazione a Catania con uno spazio espositivo, realizzato in collaborazione con il Commissario Straordinario Unico alla depurazione delle acque, quale luogo di confronto con istituzioni, imprese, professionisti ed esperti.

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