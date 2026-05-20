“Senza Fine” , un evento speciale dedicato a due icone della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni, protagonisti di una delle più intense e affascinanti storie artistiche italiane.

L’evento si svolgerà domenica 24 maggio, alle 20, nella sede del Circolo Unificato dell’Esercito (ex Circolo degli Ufficiali) – piazza Sant’Oliva 25, Palermo. L’omaggio verrà tributato dalla band palermitana “Senza Fine” capitanata da Marco Rausei e Anna Tantillo e accompagnati da Francesco Bega alla chitarra, Fabrizio Vancardo al basso, Vincenzo Cosenza al sax, Giacinto Gianfala alla batteria.

Ingresso con cena. €32 a persona

Info e prenotazioni 3890035290





Attraverso musica, parole ed emozioni, “Senza Fine” celebra un sodalizio capace di attraversare generazioni, regalando al pubblico canzoni indimenticabili e un’immagine romantica ed elegante dell’amore e dell’arte. Un viaggio tra melodie senza tempo, ricordi e atmosfere che hanno fatto sognare milioni di italiani.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.