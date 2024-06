Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo organizza l’evento “Piano Day” in memoria del Maestro Maurizio Pollini, scomparso il 24 marzo scorso e che ha visitato la sede dell’Istituto nel 2017 realizzando un incontro con gli studenti, nello stesso periodo in cui ha suonato al Teatro Massimo di Palermo. Un momento emozionante con gli studenti del Conservatorio di Palermo sulla musica intesa come ragione di vita e tensione verso l’assoluto. Una importante iniziativa vissuta a Palermo con il Maestro Maurizio Pollini, il pianista la cui storia di uomo e di artista è riconosciuta in tutto il mondo, applaudita dal pubblico e dalla critica di ogni latitudine e di più generazioni. Le sue interpretazioni pianistiche, custodite in un’ampia discografia, sono un punto di riferimento per tutti gli studenti. Per tale ragione, il Conservatorio Scarlatti attua l’iniziativa “Omaggio a Maurizio Pollini” che viene realizzata, dal 20 al 22 giugno, in contemporanea in diversi Conservatori in tutta Italia con numerosi concerti organizzati proprio dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica. L’appuntamento del Conservatorio di Palermo è in programma venerdì 21 giugno 2024 a partire dalle ore 15.00 sino alle ore 22.00, con una maratona pianistica di undici ore, che vede protagonisti gli studenti dei Corsi Pre-Accademici e Accademici presso la Sala Sollima e la Sala Ferrara ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. I giovani musicisti si avvicenderanno sul palco in una continua esecuzione di brani tratti dall’immenso repertorio pianistico.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di celebrare la figura del Maestro Pollini e la sua immensa influenza sul mondo della musica classica. Pollini è stato un punto di riferimento per generazioni di pianisti e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la cultura internazionale. Il Conservatorio Scarlatti, con questo evento, vuole anche sottolineare la centralità del pianoforte nella formazione dei suoi studenti. Il pianoforte non è solo uno strumento musicale, ma anche una scelta di vita che richiede dedizione, disciplina e passione per l’arte. L’omaggio a Maurizio Pollini sarà un’occasione unica per ascoltare i giovani talenti del Conservatorio Scarlatti e per immergersi nella bellezza della musica classica.

Programma:

Sala Sollima:

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE – ore 16,00

• Giulia Ferrara

M.Clementi : Sonata “La caccia” (I mov.)

I.Berkovich : Toccata

• Letizia Abbate

F.Chopin Valzer op. 18

• Nadia La Placa

C. Debussy:da Children’s Corner “Doctor Gradus ad Parnassum”

B. Bartok: da Mikrokosmos “Danza in ritmo bulgaro”

• Mattia Lombardo

A.Longo: La Gavottina della bambola

L. V. Beethoven; Sonatina in Sol maggiore

• Andrea Randazzo

F. Chopin: Improvviso Fantasia op. 66

F. Chopin: Scherzo n.2 in Sib min. op. 31

F.Liszt : Rapsodia Ungherese n. 11

Classi di Pianoforte dei Maestri: Giuseppe Fagone, Marzia Manno, Paolo Scanabissi, Antonio Sottile

CORSO PROPEDEUTICO – ore 16,40

• Andrea Tavolacci

D. Scarlatti – Sonata k 239

• Giovanni Matranga

F.Chopin :Valzer op. 64 N.2

• Irene Gristina

J. Sibelius: Studio op.76 nm.2

C. Czerny: Studio op. 365 nm.4

F. Chopin: Polacca Op 26 Nr.2 in E. flat

• Daniel Dilisi

F.Chopin : Valzer Op. 70 n. 1

D.Shostakowitsch: Valzer lirico da Puppentanze

• Sara Palazzotto

D.Scarlatti : Sonata in re min.K141

I.Moskosvkji: Etude op.76 n.2

• Maurizio La Sala

F.Chopin :Valzer op. 69 N.3,

E. Sollima: Toccata 1951

• Alice Lentini

F. Schubert: Improvviso op.90 n.2

• Romano Ireneo

F. Chopin: Polonaise op.40 n.2

Classi di Pianoforte dei Maestri: Marzia Manno, Fabio Piazza, Giulio Potenza, Paolo Scanabissi,

PIANOFORTE A QUATTRO MANI – ore 17,45

• Giulia Puccio – Giusy Bertini

A.Diabelli: Sonatina in re min.op.163 nm.6

• Cosimo Petraroli – Federica Cascone

Bach-Kurtag: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

(Il tempo di Dio è il tempo migliore, dalla Cantata BWV 106, Actus Tragicus)

G. Fauré (nel primo centenario della morte)

Dolly op. 56 – Suite in sei movimenti per piano a quattro mani

(Berceuse,Mi-a-ou, Le jardin de Dolly,Kitty-valse, Tendresse, Le pas espagnol)

• Maria Elisa Badagliacca – Francesca Di Novo

C. Chaminade La Chaise à Porteurs per pf. A 4 mani

• Irene Siniscalchi – Anna Ding Zhong

W.A. Mozart: Sonata re Magg. KV 381 per pf. a quattro mani,

A. Dvorak: Danza Slava numero 10 per pf. a quattro mani

• Giuditta La Marca – Marcello Giordano

Cajkovskij Suite dal balletto “Lo schiaccianoci” op. 71a (Trascr. E. Langer) (23’)

Ouverture-miniature – Allegro giusto

Danze caratteristiche: Marcia – Tempo di marcia viva ,Danza della Fata dei confetti – Andante non troppo ,Danza russa – Tempo di trepak. Molto vivace

Classi di Pianoforte dei Maestri: Giuseppe Fagone, Giuseppe La Marca, Marzia Manno, Paolo Scanabissi

CORSI ACCADEMICI ore 19,00

• Antonino Martorana

F. Chopin: Studio op 25 nm.2 e op.25 nm.12

• Vincenzo Mercurio

F. Chopin: Notturni op. 15 nm.1,2,3

• Roberto Mesi

F. Chopin: Notturno op. 9 n.1

F. Chopin: Mazurka op. 17 n.4

J. Brahms: Intermezzo op. 117 n.2

• Eduardo Petrotto

F.Liszt da “Studi da Paganini“:La campanella

• Simone Palermo

F.Chopin :Polacca op.40 N.2

C.Debussy : Preludio dal II libro “Brouillard “

• Riccardo Canzoneri

C. Debussy: Arabesque N.1

C. Debussy: Clair de lune

C. Debussy: Jardins Sous La Pluie

Classi di Pianoforte dei Maestri: Fabio Piazza, Paolo Scanabissi, Antonio Sottile

SALA FERRARA – CORSI ACCADEMICI ORE 15.00

Marco Sapienza

F. Chopin:Mazurka op.17 n.4

F. Chopin:Etude op.25 n.5

F. Bajardi: Fantasia-Improvviso

F. Liszt:Studio trascendentale n.8 “Caccia Selvaggia”

Federica Cascone

F. Mendelssohn Bartholdy: Fantasia op. 28

Dario Pellerito

C. Schumann: Variazioni su tema di Robert Schumann op.20.

F. Chopin: Scherzo n°2 Op. 31.

ORE 16,00

Giuditta La Marca

F. Chopin: Studio op.10 n. 3

F. Liszt: Miserere du Trovatore S.433

Cesare Rotondo

S.Prokofiev- Sonata N.3

Giovanni Gallo

F. Chopin: Notturno op.55 n.2

F. Chopin: Ballata n.2 op.38

ORE 17,00

Marcello Giordano

F. Chopin: Studio op.10 n.12

F. Chopin: Scherzo n.2 op.31

Gabriele Scirocco

J. Brahms: Ballate op. 10

Barbara Lo Pinto

S.Prokofiev- Sarcasms op.17

ORE 18,00

Carmen Sottile

F. Chopin: Notturno op.27 n.2

F. Chopin: Studio op. 25 n.11

F. Chopin: Ballata op.23

Tommaso Lannino

J.S.Bach: SUITE Inglese n.3 Preludio, Allemanda, Corrente

Andrea Cammarata

D.Scarlatti –Sonata K119

F.Schubert – Momento musicale op.94 nm.3

F.Chopin – Studio op.10.n.10

I.Moskovskji – Etude op.72 n.11

F.Listz . Studio trascendentale n.8

C.Debussy – Etude n.11

Giulia Puccio, Giusy Bertini,Alice Merlo, Valeria Giordano, Rita Scibilia, Cristina Cangelosi

A. Arcidiacono: Notturnino cinese (per 2 pf.)

A. Arcidiacono: Ritmo di valzer (per2 pf.a 4 mani)

A. Arcidiacono: Polka per 60 dita

ORE 19,00

Filippo Iannuzzo

C. Debussy: Pour le piano (Prélude – Sarabande – Toccata)

F. Listz :Sonetto 104 del Petrarca

Cosimo Pio Petraroli

F. Liszt :Sonetto 123 del Petrarca (I’ vidi in terra angelici costumi) (da Années de pèlerinage. Deuxième année. Italie)

F. Mendelssohn – F. Liszt Testo: H. Heine Auf Flügeln des Gesanges (Sulle ali del canto, dai Sei canti per voce e pianoforte op. 34)

R. Schumann – F. Liszt Testo: J. von Eichendorff Frühlingsnacht (Notte di primavera, dal Liederkreis op. 39)

Giampaolo Mazzola

F.Chopin: Ballata op. 23

S.Rachmaninov: Etude tableau op. 33 N. 4

ORE 20,00

Valentino Taormina

JS. Bach: Preludio (dalla Partita n.1)

F. Listz: Sonetto 104 del Petrarca

F.Listz: Mephisto Valzer n.1

Marco Greco

S. Prokofiev: Sonata n.3 op.28;

F. Mendelssohn: Capriccio op. 5 in fa diesis minore

LUCA TAGLIAVIA

J. Brahms: 2 Rapsodie op.79

– n.1 in si minore– n.2 in sol minore

Classi di Pianoforte dei Maestri: Massimo Bentivegna, Dorotea Cei, Giuseppe Fagone, Giuseppe La Marca, Marzia Manno, Fabio Piazza, Giulio Potenza, Paolo Scanabissi, Antonio Sottile





Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii

