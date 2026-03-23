Un viaggio nella musica e nell’anima di uno degli artisti più iconici della storia del pop e del rock: Phil Collins. On-line che nasce come un autentico omaggio alla sua straordinaria carriera, ripercorrendo le canzoni che hanno segnato generazioni e continuano ancora oggi ad emozionare.

Dai brani della sua carriera solista alle pagine indimenticabili scritte con i Genesis, il concerto attraversa un periodo musicale irripetibile: quello tra la fine degli anni 80 e gli albori degli anni 90, quando nascono alcuni dei più grandi successi di Phil Collins, destinati a diventare colonne sonore di un’epoca.

Un evento fatto di passione e musica dal vivo per celebrare un artista capace di trasformare esperienze personali in canzoni universali.





Venerdì 27 marzo ore 20:00

Mondello Glam hotel via Gallo 22

Omaggio a Phil Collins feat Vito De Canzio. Un progetto di Benny Amoroso.

Band:

Vito De Canzio voce

Benny Amoroso tromba e arrangiamenti

Leonardo Bartolone piano

Massimo Calì basso

Giuseppe Urso batteria

Ingresso con apericena €35 o menù alla carta. Info e prenotazioni 091 685 9908

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