Si chiama “Omaggio a Scarlatti. Genio Palermitano” il progetto speciale che l’associazione MusicaMente di Palermo, dedica al grande compositore barocco, Alessandro Scarcallti, realizzato con il sostegno del ministero della Cultura, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, in programma tra maggio e settembre, a Palermo, con un ciclo di incontri, concerti e seminari.

Il primo appuntamento sarà il 28 maggio, alle 17, al museo archeologico regionale Antonino Salinas Palermo con una tavola rotonda dal titolo “A proposito di Scarlatti”, che sarà dedicata a tre recenti pubblicazioni sull’opera del compositore, con il coordinamento della professoressa Anna Tedesco. Interverranno i musicologi Teresa M. Gialdroni (Università di Roma Tor Vergata), Ilaria Grippaudo, Vera Grund (DHI – Roma), Valeria La Grotta e Lucio Tufano.

L’incontro sarà accompagnato da momenti musicali con musiche di Scarlatti con il soprano Valeria La Grotta, accompagnata al clavicembalo da Cinzia Guarino, Andrea Rigano al violoncello e Paolo Rigano all’arciliuto.

Poi si proseguirà il 15 settembre, alle 21, alla chiesa di Sant’Antonio Abate con il concerto dell’ensemble Antonio Il Verso, preceduto da due seminari di approfondimento: uno a cura della musicologa Ilaria Grippaudo, dell’Università di Palermo e un altro a cura del musicista Basilio Timpanaro, sulla prassi esecutiva.

Sabato 27 settembre, sempre alle 21, alla chiesa di Sant’Antonio Abate, in programma l’esecuzione dell’Oratorio San Casimiro re di Polonia di Alessandro Scarlatti, presentato in forma integrale dall’Arianna Art Ensemble, per la direzione di Ignazio Maria Schifani.

L’evento sarà preceduto da altri due seminari, uno a cura di Consuelo Giglio e un altro sulla vocalità barocca a cura di Luca Dordolo.

“Con questo progetto – spiega Cinzia Guarino, presidente dell’associazione MusicaMente – intendiamo restituire centralità alla figura di Alessandro Scarlatti nel panorama culturale siciliano, promuovendo una riflessione critica e un ascolto consapevole della sua musica, in un dialogo costante tra ricerca accademica e prassi esecutiva”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Luogo: Piazza Olivella

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.