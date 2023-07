“Per troppo tempo, le piccole e medie strutture professionali, i giovani e i professionisti di talento sono stati tagliati fuori perché non hanno avuto la fortuna di maturare un fatturato idoneo per potere accedere alle gare per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e ai concorsi di progettazione.

È arrivato il momento di valorizzarli, attraverso il ricorso a una copertura assicurativa che sostituisca i requisiti economici richiesti per l’accesso con una possibilità concreta che va messa a frutto senza indugio.

Avevo già lavorato a un ddl autonomo, ma oggi il buon ddl di iniziativa governativa che recepisce il nuovo codice degli appalti, in esame in IV Commissione, fortemente voluto dall’assessore Alessandro Arico e dal Presidente Renato Schifani è un’occasione da cogliere al balzo. Per questo presenterò anche un emendamento a questo testo da inserire nel nuovo articolato del codice e così accogliere le istanze dei tanti professionisti che da tempo attendono un cambio di passo”.

On. Giusi Savarino, FdI

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.