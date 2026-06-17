Il prossimo 19 giugno, a partire dalle h 9.00, nella sede del Royal Palace Hotel di Messina, verranno esposti e discussi i risultati più recenti sulla teragnostica, approccio rivoluzionario della medicina di precisione che unisce moderni percorsi oncologici multidisciplinari con particolare attenzione all’integrazione tra medicina nucleare, diagnostica per immagini, oncologia, endocrinologia, radioterapia, chirurgia, anatomia patologica e farmacia ospedaliera.

I responsabili scientifici dell’evento satellite di Cracking Cancer Forum, Vincenzo Adamo, professore di oncologia medica e coordinatore della rete oncologica siciliana e Sergio Baldari, professore di medicina nucleare e senior consultant presso l’istituto clinico Humanitas Catania, hanno invitato a Messina alcuni tra i maggiori studiosi delle discipline mediche su cui si sviluppa la teragnostica.





“Questa, rappresenta uno dei pilastri della medicina di precisione in oncologia” spiega Vincenzo Adamo, integrando diagnostica avanzata e terapia mirata in un unico percorso clinico, poiché consente una selezione accurata dei pazienti, un miglioramento significativo degli esiti clinici ed un monitoraggio della risposta terapeutica, prevedendo e riducendo, le eventuali tossicità.

“La disponibilità di radiofarmaci con specifiche caratteristiche fisiche e molecolari” puntualizza Sergio Baldari, ha fatto sì che la teragnostica risulti di fondamentale importanza nei tumori neuroendocrini (NET) e nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione, ed ancor prima nel cancro differenziato della tiroide. Nuovi radiofarmaci, con approccio analogo, sono oggetto di studio nelle neoplasie pancreatiche, polmonari, ginecologiche, mammarie e mieloproliferative.





Nella doppia sessione del 19 giugno, gli esperti disegneranno le ultime strategie di impatto della teragnostica che senza alcun dubbio contribuisce al miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici.

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